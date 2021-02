FORTUNA LIGA: Nitra zvíťazila gólmi Jendriška v dohrávke nad Sereďou

Dohrávka 19.kola futbalovej Fortuna ligy:



ŠKF Sereď - FC Nitra 1:2 (1:1)



Góly: 18. Fábry - 2. a 55. Jendrišek, ŽK: Slaninka, Fábry - Tancík, Kolčák, Celebi, ČK: 41. Slaninka po 2 ŽK - 90. Celebi po 2 ŽK. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Hrmo, bez divákov.



Sereď: Yakubu - Morong, Michalík, Salimi, Slaninka - Šumský (71. Jureškin), Machuča (84. Mečiar) - Eneji (71. Espinar), Fábry (84. Kvesič), Iván (45. Hučko) - Lačný

Nitra: Šípoš - Fabiš, Ba, Kolčák, Celebi - Chríbik (46. Kindsvater), Mustafič (90.+1 Vrábel) - Šefčík (75. Franko), Kurt (67. Regäsel), Tancík (46. Zejnullahu) - Jendrišek

Zlaté Moravce 23. februára (TASR) - Futbalisti ŠKF Sereď prehrali v utorňajšej dohrávke 19. kola Fortuna ligy s FC Nitra 1:2 v Zlatých Moravciach. Duel sa mal pôvodne hrať pred desiatimi dňami, ale odložili ho pre nespôsobilý terén. Hostia z Nitry uspeli po dvoch góloch útočníka a kapitána Erika Jendrišeka, keď využili vylúčenie "domáceho" Martina Slaninku zo záveru prvého polčasu.V dohrávke 19. kola Fortuna ligy úvod stretnutia lepšie vyšiel hráčom Nitry. Prebiehala druhá minúta, šikovnú akciu rozbehli Kurt s Fabišom a na jej úspešnom konci bol Jendrišek, ktorý do protipohybu brankára otvoril gólový účet stretnutia. Vyrovnanie priniesla 18. minúta, priamy voľný kop z 20 metrov presnou strelou do pravého rohu Šipošovej brány upratal Fábry. Po polhodine skúšal šťastie Kurt, ktorého prudkú strelu k pravej tyčke Yakubu vytesnil na roh. V 33. minúte si na Fabišov center nabehol Jendrišek, jeho hlavičku Yakubu skrotil. V 41. minúte sa po druhej žltej karte porúčal z hracej plochy Slaninka. Hneď na to v závere prvého dejstva hostia pritlačili, ale Kolčáka zoči-voči skvele vychytal Yakubu, aby z následnej akcie Kurtova dobre mierená strela skončila na brvne.Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie Nitrania a presilovku využili v 55. minúte. Agilný Kurt vysunul Jenrišeka, ktorý sám proti gólmanovi prízemnou strelou k ľavej žrdi upravil na 2:1. Potom sa dlho nerodili zaujímavé situácie, až v 82. minúte Fabišov center priamo z rohu skončil na brvne. Už o minútu sa v sľubnej pozícii ocitol Fábry, ale z uhla Šipoša neprekvapil. Sereď sa snažila vyrovnať, v 84. minúte sa uvoľnil striedajúci Jureškin, Šipoš jeho projektil skrotil. V 90. minúte videl po druhej žltej aj červenú kartu hosťujúci Celebi. V nadstavenom čase Mečiarov pokus ľahko zneškodnil Šipoš. Nitrania sa dočkali výhry po ôsmich stretnutiach a bodovo sa dotiahli na Sereď.