FORTUNA LIGA: Odchovanec Totka predĺžil zmluvu so Senicou

Senica 22. decembra (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Marko Totka sa dohodol s vedením fortunaligového FK Senica na novom dlhodobom kontrakte. Pôvodná zmluva mala odchovancovi klubu vypršať na konci tejto sezóny, 20-ročný stredopoliar tak bude naďalej pôsobiť vo svojom materskom klube na Záhorí.



"Som veľmi šťastný, že som sa s vedením dohodol na novom kontrakte. V klube som odmalička, som tu spokojný a nič mi tu nechýba, to bol zároveň hlavný dôvod, prečo som tu chcel zostať," citoval Totku klubový web.



Talentovaný hráč sa stal súčasťou A-mužstva v ligovej sezóne 2018/2019, svoj prvý profesionálny kontrakt podpísal v novembri 2018. Odvtedy za Senicu nastúpil v 43 súťažných zápasoch. Koncom novembra debutoval v reprezentačnom výbere Slovenska do 21 rokov, keď v kvalifikačnom zápase proti Lichtenštajnsku vybehol na ihrisko v druhom polčase.



"Podpísanie kontraktu s Markom bol jedným z našich dlhodobejších cieľov, keďže Marko je momentálne našim jediným potenciálnym mládežníckym reprezentantom a navyše odchovancom klubu. Prešiel kus cesty, musel popracovať na sebe aj osobnostne, veríme, že jeho vývoj bude pokračovať priaznivým smerom. Je hráčom, ktorý ma veľký potenciál, ale aby mohol napredovať, musí stabilne a zodpovedne pracovať. Myslím si, že práve v Senici majú k tomu hráči vytvorené ideálne podmienky a sme radi, že aj podpisom nových zmlúv s viacerými hráčmi to dokazujeme," povedal športový riaditeľ klubu Filip Holec.