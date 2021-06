FORTUNA LIGA: Peter Macho je nový prezident Spartaka Trnava

Trnava 17. júna (TASR) - Peter Macho sa stal novým prezidentom futbalového klubu FC Spartak Trnava. Tretí tím uplynulého ročníka Fortuna ligy o tom informoval na svojej webstránke.



Päťdesiatdvaročný Macho je dlhoročný futbalový funkcionár. Ako odchovanec trnavského futbalu pochádza zo silnej generácie hráčov, ktorá v roku 1987 získala titul dorasteneckého majstra Slovenska. Malženice sa pod jeho vedením prepracovali z ôsmej súťaže až do tretej ligy, najvyššej amatérskej súťaže, kde úspešne pôsobia aj v aktuálnej sezóne. V pracovnom živote vedie stavebnú firmu.



"Pre mňa osobne je Spartak obrovská značka, v ktorej vidím veľký potenciál. Ide o klub, pre ktorý mi od malička bije srdce. Trnava je futbalové mesto a ľudia tu tento šport milujú a rozumejú mu," uviedol Macho. "Zastávať pozíciu prezidenta klubu, v ktorom pôsobili legendy ako Malatinský, Adamec, Kuna, Dobiaš, Švec, Jarábek, Keketi a iní velikáni, je česť. Urobím všetko pre to, aby sme v nasledujúcich rokoch naplnili silný historický odkaz týchto trénerov a hráčov a posunuli klub na pozície, kam z historického hľadiska patrí."



Riaditeľ Spartaka Milan Cuninka k vymenovaniu nového prezidenta povedal: "Som veľmi rád, že tak ako na ihrisku, aj vo funkcionárskych radoch sme sa kvalitne posilnili a prichádza človek ako je Peter Macho. Osobne sa poznáme už dlhšie, dôverujeme si a viem presne, čo môžem od neho očakávať. Je to človek, ktorý má charakter a dlhoročné skúsenosti, ktoré teraz môže odovzdať v prospech nášho klubu. Navyše, je to spartakovec, ktorého snom bolo pracovať v Spartaku a som presvedčený, že pre náš klub urobí zo svojej pozície maximum. Z vlastnej skúsenosti viem, že ho nečaká nič ľahké, ale Peter Macho dlhé roky riadi a financuje klub v Malženiciach, takže vie do čoho ide a má presnú víziu ako svoje zámery zrealizovať."