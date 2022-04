FORTUNA LIGA: Pohronie povedie nový tréner Peter Lérant

Žiar nad Hronom 20. apríla (TASR) - Novým trénerom futbalového klubu FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa sa stal Peter Lérant. Tím to oznámil na svojej oficiálnej stránke.



Štyridsaťpäťročný kormidelník už s mužstvom absolvoval utorkový tréning. V minulosti viedol dve fortunaligové mužstvá - ŠKF Sereď a FC Nitra. Na poste hlavného trénera Pohronia vystriedal dvojicu Martin Bittengl a Lubomír Adler, s ktorým klub ukončil spoluprácu.



Pohronie po troch rokoch opustí najvyššiu slovenskú súťaž. Definitívne o tom rozhodla domáca remíza s AS Trenčín 1:1 v skupine o udržanie sa. Na predposledné Zlaté Moravce stráca Pohronie 14 bodov, pričom do konca ročníka môže v štyroch stretnutiach získať maximálne 12.