Fortuna liga pokračuje za sprísnených opatrení

Bratislava 16. októbra (TASR) - Najvyššia slovenská futbalová súťaž Fortuna liga bude pokračovať vo svojom programe, no za sprísnených opatrení. Naďalej sa bude hrať bez prítomnosti fanúšikov na tribúnach a členovia jednotlivých tímov sa musia podrobiť testovaniu na ochorenie COVID-19.



Fortuna liga je jedna z deviatich profesionálnych líg, ktorá pokračuje aj napriek opatreniu Úradu verejného zdravotníctva z 15. októbra, ktoré hovorí o zákaze usporadúvania hromadných podujatí na Slovensku. "Väčšina z bezpečnostných opatrení je pre nás samozrejmosťou. Sme zodpovední, máme vypracovaný vlastný manuál schválený Úradom verejného zdravotníctva, ktorý si osvojili aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Pravidelne komunikujeme so štátnymi i epidemiologickými autoritami, k riešeniu súčasnej situácie pristupujeme proaktívne, sme nastavení tak, aby sme spĺňali maximálne bezpečnostné opatrenia. Pokračovanie v aktuálnej sezóne je pre nás aspoň malou náplasťou na veľké rany, ktoré šport v súčasnosti dostáva. Veríme, že sa situácia čoskoro zlepší," povedal pre oficiálnu stránku súťaže prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák.



Jednou z noviniek, ktoré obsahuje súhrn opatrení vydaný Úradom verejného zdravotníctva, je povinnosť testovania všetkých hráčov a členov realizačných tímov klubov Fortuna ligy pred každým ligovým kolom: "Všetkým klubom sme distribuovali certifikované antigénové testy, vydali sme vlastné usmernenie testovania, ktoré obsahuje aj pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva. Výsledky budeme pravidelne zaznamenávať."



ÚLK nedávno predstavila aj novú kampaň s názvom #viacakofutbal, v ktorej popísala štyri priority nasledujúceho obdobia. Sú nimi diskusia o opatreniach, návrat fanúšikov, šport ako prevencia pred nákazou a financie. "Postupným, odborným, slušným, ale zároveň intenzívnym dialógom sa nám postupne darí posúvať veci k lepšiemu. Súčasná situácia nie je priaznivá pre nikoho. Rešpektujeme aktuálne opatrenia, no zároveň sme stanovili naše priority. Šport je dôležitou súčasťou spoločnosti a musí nás byť počuť," dodal Kozák.