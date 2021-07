FORTUNA LIGA: Ružomberčania sa chcú vrátiť medzi elitnú šestku

KÁDE Ružomberka pre sezónu 2021/2022:



Jakub ČERVEŇ, Tomáš FRUHWALD, Ivan KRAJČÍRIK - Alexander MOJŽIŠ, Ján MASLO, Mário MRVA, Matej MADLEŇÁK, Lukáš FABIŠ, Alexander SELECKÝ, Alex HOLUB, Jakub LUKA - Oliver LUTERÁN, Jakub RAKYTA, Dalibor TAKÁČ, Samuel ŠEFČÍK, Matej KOCHAN, Adrián MACEJKO, Jakub TANCÍK, Michal DOPATER, Marek ZSIGMUND, Timotej MÚDRY, Adam BRENKUS, Peter ĎUNGEL, Tomáš KUBÍK - Martin REGÁLI, Tomáš BOBČEK, Štefan GEREC, Martin BOĎA.



PRÍCHODY: Fabiš, Šefčík, Tancík (všetci z Nitry), Frühwald, Selecký, Macejko. Rakyta (všetci z vlastnej futbalovej akadémie).

ODCHODY: Almási , Čurma, Filinský, Kojnok, Kudlička, V. Jedinák, R. Kružliak, Kostadinov (prestup v riešení).

Ružomberok 20. júla (TASR) - Ružomberskí futbalisti sa chcú v novej fortunaligovej sezóne vrátiť do hornej šestky- Po skončení uplynulého ročníka, v ktorom sa po prvý raz od zavedenia terajšieho hracieho modelu nedostali do skupiny o 1. - 6. miesto, došlo pod Čebraťom k niekoľkým zmenám. Novým trénerom sa stal 37 – ročný Peter Struhár a asistentom jeho rovesník Peter Tomko. Viaceré pohyby nastali aj v kabíne mužstva.“ uviedol nový hlavný kouč.Konkrétnejšie métu pre sezónu 2021/2022 ozrejmil generálny riaditeľ tamojšej futbalovej akciovky Ľubomír Golis: „.“Liptáci sa väčšinou pripravovali v domácich podmienkach, no absolvovali aj týždňový kemp v poľskej Opalenici. Mužstvo odohralo päť prípravných stretnutí s bilanciou 4 výhry – 1 prehra. „,“ dodal Struhár.K určitému prievanu došlo v hráčskom kádri. Aktuálnou novinkou je hosťovanie stredopoliara Jakuba Tancíka z Nitry s opciou. Predtým do mužstva, na prestup, prišli ďalší futbalisti spod Zobora – Lukáš Fabiš a Samuel Šefčík, pričom druhý menovaný je po operácii menisku. Do kádra sa dostali tiež mladíci z vlastnej akadémie. Čo sa týka pohybov smerom von, po hosťovaní v ruskom Achmate Groznyj, do Baníka Ostrova prestúpil Ladislav Almási. Klub sa tiež rozlúčil s hráčmi z jarného kádra - s Matejom Čurmom, Lukášom Kojnokom a Dávidom Filinským, ktorým sa naplnili zmluvy. V riešení je prestup Tichomíra Kostadinova, o ktorého prejavil záujem Slovan Bratislava.Hráčsku kabínu na tlačovke zastupoval jej šéf Ján Maslo. „,“ povedal ružomberský kapitán.