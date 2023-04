Fortuna liga: Ružomberok porazil Trenčín v 6. kole nadstavbovej časti

6. kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy - skupina o udržanie:



MFK Ružomberok - AS Trenčín 4:1 (2:0)



Góly: 21. Bobček, 28. Domonkos, 73. Gerec, 90. Kelemen - 58. Gajdoš. Rozhodovali: Dzivjak, Hancko, Hrmo. ŽK: Zsigmund – Azango, Bagin, Lavrinčík, ČK: 66. Azango (po druhej ŽK), 842 divákov.



Ružomberok: Ťapaj – Mrva (86. Fabiš), Malý, Mojžiš, Selecký – Zsigmund (79. Luterán) – Šefčík (79. Tučný), Domonkos (68. Gerec), Chrien, Madleňák – Bobček (86. Kelemen).



Trenčín: Kukučka (45 +. Vozinha) – Yem (70. Kmeť), Pires, Bagin, Šebeň – Lavrinčík – Azango, Bainovič, Gajdoš (70. dos Santos), Emeka (70. Kupusovič) – Soares (83. Okunola). Ján Svrček

Ružomberok 21. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v 6. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie nad AS Trenčín 4:1. V 21. minúte otvoril skóre Tomáš Bobček, keď hlavou do siete usmernil priamy kop, ktorý zahrával Alexander Selecký. O sedem minút neskôr brankár AS Michal Kukučka len pred seba vyrazil strelu Mateja Madleňáka a Krištof Domonkos loptu dorazil do siete – 2:0.V 58. minúte Artur Gajdoš vydareným projektilom od žrde sa postaral o kontaktný gól – 2:1. Od 66. minúte hostia dohrávali zápas bez vylúčeného Philipa Azanga. V 73. minúte. opäť Liptákov do dvojgólového vedenia posunul Štefan Gerec. V poslednej minúte výsledok spečatil Marko Kelemen.Peter Struhár, tréner Ružomberka:František Straka, tréner Trenčína: