Fortuna liga sa znova rozbehla zápasmi 1. kola nadstavby

FK Senica - ŠKF Sereď 1:1

FK Senica - ŠKF iClinic Sereď 1:1 (1:1)



Góly: 45.+ Moses - 14. Vuk. Rozhodovali: Pavlík – Bobko, Jekkel, 341 divákov



Senica: Vorel – Lukáčik, Didiba, Mihal – Moses, Totka, Duda (81. Černák), Meliš, Yenne (46. F. Buchel) - Sulley, Akinyoola



Sereď: Kanurič – Morong, Ba, Hučko, Mečiar – Duranski – Iván, Špehar (63. Pankaričan), Potoma, Vuk – Vucenović (59. Jarovič)



FC Z. Moravce - FC Nitra 2:1

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Nitra 2:1 (1:1)



Góly: 23. Kovaľ, 78. Cmiljanič - 12. Šefčík. Rozhodovali: Chmura – Hancko, Bednár, ŽK: Richtárech, Mészáros, Orávik – Šefčík, Chobot, 332 divákov



Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch – Hrnčár, Tóth, Asanović, Brašeň – Švec, Duga, Sloboda, Kovaľ (32. Orávik) – Ďubek (59. Richtárech) – Mészáros (72. Cmiljanič)



Nitra: Šípoš – Muleme, Němčaninov, Farkaš, Magda – Chobot (84. Fabiš), De Jesus Nascimento, Kóša (74. Gatarič), Šefčík (83. Kuliš) - Faško - Ristovski

AS Trenčín - FK Pohronie 4:0

AS Trenčín - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 4:0 (2:0)



Góly: 27. Ghali, 39. van Kessel, 51. Roguljić, 56. Bukari. Rozhodovali: Kružliak – Somoláni, Jánošík, ŽK: El Mahdoui - Abrahám, 207 divákov



Trenčín: Šemrinec – Šulek © (73. Slávik), Križan, Kapuadi, Julien – Kadák (73.Čatakovič), El Mahdioui, Roguljić – Bukari (78. Tučný), van Kessel, Ghali



Pohronie: Jenčo – Hatok, Pavlík, Jacko, Župa – Blahút, Chríbik, Pellegrini © (60. Gerebenits), Mazan – Weir (55. Badalo) – Matić (72. Abrahám)

Bratislava 13. júna (TASR) - Najvyššia slovenská futbalová súťaž Fortuna liga odštartovala po vyše trojmesačnej pauze spôsobenej koronakrízou zápasmi 1. kola skrátenej nadstavby. V sobotu sa najprv dostali k slovu tímy v skupine o udržanie sa, FK Senica remizovala s ŠKF iClinic Sereď 1:1, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble zdolal FC Nitra 2:1 a AS Trenčín vyhral nad FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vysoko 4:0.Po trojmesačnej pauze privítali mladí Záhoráci Sereď. Úvod mali od začiatku v rukách hostia, domáce mužstvo sa chvíľu hľadalo. V 13. minúte po centri Moronga nebezpečne vypálil Potoma, brankár Vorel jeho strelu vyrazil na roh. Po jeho zahratí neobsadili Seničania na malom vápne Vuka a ten sám nemal problém dostať loptu do siete. Postupne sa hra vyrovnala. V 20. minúte sa po prihrávke Yenneho dostal do dobrej šance Akinyoola, ale nakoniec nezakončil presne. Na druhej strane po akcii Ivána prestrelil Vuk. V 31. minúte to skúšal prízemnou strelou spoza 16-ky domáci Yenne, brankár loptu pokryl. Domáci sa dočkali v nadstavenom čase prvého polčasu, keď ich bolo paradoxne na ihrisku desať kvôli zraneniu Yenneho. Po peknej kombinácii zakončoval z päťky Sulley, jeho strelu brankár Kanurič vyrazil iba pred Mosesa a ten poslal loptu do siete.V druhom polčase sa hral svižnejší zápas najmä zásluhou domácich. Seničania sa dostali do viacerých gólových možností. V 50. minúte hlavičkoval z dobrej pozície Sulley nad hosťujúcu bránu. O minútu sa Seničania dostali opäť do hlavičkového zakončenia, po centri F. Buchela netrafil Lukáčik. V 66. minúte pohrozila aj Sereď rýchlou akciou, ktorú zachraňoval brankár Vorel a Ivánova dorážka letela nad. Výbornú individuálnu akciu predviedol Moses v 74. minúte, no zakončil len do bočnej siete. Na strane hostí hrozili najmä rýchle krídla Iván a Vuk, po jednej z nich mieril v 76. minúte Iván vedľa. Tradičné derby stretnutie prinieslo od začiatku výborný futbal. Už v 2. minúte našiel Hrnčárov center z pravej strany pred prázdnou bránou Slobodu, ktorý z dvoch metrov prestrelil. Do vedenia išli Nitrania v 12. minúte, keď Šefčík z priameho voľného kopu z uhla prekvapil Pindrocha strelou na prvú tyč. Po štvrťhodine hry rozohral Ďubek štandardku a Asanovičova hlavička preletela tesne nad. Vyrovnanie priniesla 23. minúta gólovou koncovkou Kovaľa. Na opačnej strane sa o minútu vo výbornej pozícii ocitol Ristovski, Pindroch jeho strelu zneškodnil. Po polhodine hry skúšal šťastie Chobot, ktorého strela z hranice 16-ky len tesne minula pravý horný roh Pindrochovej brány. V 44. minúte poslal do dobrej šance Ďubek Šveca, ten zoči-voči Šipošovi mieril tesne vedľa ľavej žrde.Obojstranne vydarená partia pokračovala aj po zmene strán. V 50. minúte previedli parádnu kombináciu Ristovski s Chobotom, ktorého strelu zneškodnil Pindroch. V 56. minúte vysunul Orávik do brejku Mészárova a dobre mierenú strelu Šipoš vytesnil na rohový kop. V 75. minúte bol blízko ku gólu Jesus, ktorý nedokázal usmerniť dobrý center Šefčíka medzi žrde. Do vedenia išli domáci v 78. minúte, Sloboda poslal ideálu loptu striedajúcemu Cmiljaničovi, ten zoči-voči Šipošovi namieril do ľavej žrde. V závere hostia vrhli všetky sily do ofenzívy, ale ich snaha k vyrovnaniu neviedla.Po viac ako trojmesačnej pauze sa v súťažnom zápase predstavili Trenčín a Pohronie. Súboj prvého s posledným v skupine o udržanie začal opatrne. Prvú šancu mali Trenčania vo 8. minúte, pokus Kadáka aj následnú Bukariho strelu zvládol Jenčo vyraziť. Veľkú tutovku zahodil v jednom z protiútokov hráč AS, van Kessel. S jeho slabým pokusom si Jenčo bez problémov poradil. Prvý gól prišiel po Šulekovej kolmici a Bukariku úniku z pravej strany. Ten prebehol cez obranu súpera a naservíroval gól Ghalimu, ktorý vystrelil do prázdnej brány. Po náznaku tlaku hostí sa Trenčín opäť dostal do protiútoku a v 39. minúte skóroval na 2:0 po prihrávke od Bukariho van Kessel. Mohol si pritom vybrať, či neprihrá Bukarimu alebo Ghalimu. Hostia pohrozili v 44. minúte. Po faule v tesnej blízkosti pokutového územia zahral priamy kop Pellegrini, jeho strela sa odrazila od brvna, avšak len pred bránkovú čiaru Šemrincovej brány. Následná dorážka Blahúta už nemala potrebnú razanciu.Pohronie bolo v úvode druhého polčasu o čosi aktívnejšie, v 51. minúte však udrel opäť Trenčín. Po úniku Juliena zľava vyrazil gólman Jenčo strieľanú prihrávku len pred seba a tam už bol nikým nestrážený Roguljič, ktorý mal pred sebou len prázdnu bránu - 3:0. V 56. minúte to už bolo 4:0, po krásnej kombinácii dua van Kessel - Bukari skóroval druhý menovaný, opäť prakticky do prázdnej brány z bezprostrednej blízkosti. Roguljičov pokus z hranice pokutového územia z priameho kopu letel tesne nad. Podobne skončil aj Šulekov pokus po rýchlej akcii v 62. minúte. V 65. minúte si krásne prebral loptu Bukari a pri pravej čiare prebehol polovicu ihriska. Tiesnený obrancom však nedokázal razantnejšie zakončiť. V tej istej minúte sa pripomenuli aj hostia, Mazáňovu strelu spoza šestnástky vyrazil Šemrinec nad bránu. Súboj Mazáň - Šemrinec mal reprízu v 70. minúte, tentokrát po priamom kope gólman Trenčína vyrazil pred seba. V závere stretnutia sa ešte hostia snažili aspoň o čestný úspech v podobe gólu, po krásnom centri Mazáňa mal v 88. minúte gól na kopačke z bezprostrednej blízkosti Badolo. Narazil však na Šemrinca, ktorý poslal loptu na roh. Skóre sa už viac nemenilo, Trenčín zdolal Pohronie 4:0.