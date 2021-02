FORTUNA LIGA: Sauer s prvou profesionálnou zmluvou od MŠK Žilina

Žilina 9. februára (TASR) - Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina ponúklo prvú profesionálnu zmluvu Máriovi Sauerovi. Šestnásťročný talentovaný stredopoliar, člen Akadémie MŠK, podpísal kontrakt do konca roku 2023.



Postupný prechod k mužom zvláda Sauer zatiaľ dobre, už počas jesene bol posunutý do staršieho dorastu, kde si v štyroch zápasoch stihol pripísať dva góly. "Veľmi ma teší, že sa mi darí a klub ma podporuje. Prechod na seniorskú úroveň je náročný, ale verím, že to zvládnem. Som rád, že tu môžem zostať a ďalej sa rozvíjať. Určite sa chcem čo najskôr dostať k seniorskému futbalu a začleniť sa do A-tímu," uviedol Sauer pre klubový web fortunaligistu.