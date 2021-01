FORTUNA LIGA: Ščasný skončil v Nitre, nahradiť ho má Lérant

Bratislava 22. januára (TASR) - Český futbalový tréner Michal Ščasný už nie je tréner fortunaligového FC Nitra. Jeho odchod z funkcie v piatok potvrdili predstavitelia klubu, v ktorom končia aj členovia manažmentu Martin Peško a Jozef Petráni.



"S pánmi Martinom Peškom, Jozefom Petránim a Michalom Ščasným sme ukončili spoluprácu. Dôvodom boli rozdielne predstavy o smerovaní klubu. Všetkým menovaným za ich doterajšiu prácu pre klub ďakujeme. Viac by sme sa k tejto téme nechceli vyjadrovať," uviedli v stanovisku na oficiálnom webe zástupcovia klubu Peter Hammer a Nik Schwarz.



Ide už o siedmu trénerskú výmenu vo Fortuna lige v aktuálnom ročníku. Český kouč vydržal v Nitre len 17 dní, keď s mužstvo odštartoval zimnú prípravu 4. januára. Viedol ho vo dvoch prípravných dueloch, v ktorých Nitra zdolala Púchov (2:1), resp. prehrala so Šamorínom (2:4). Ščasný tak skončil veľmi rýchlo aj v treťom pôsobisku v pozícii hlavného trénera. V Trnave vydržal 180 dní, v Senici o 40 viac.



Podľa piatkového vydania denníka Šport by mal Ščasného nahradiť vo funkcii Peter Lérant. Štyridsaťtriročný kouč od decembra 2019 viedol rok ŠKF Sereď. V minulosti trénoval aj Komárno či Nové Zámky. Počas hráčskej kariéry pôsobil v Dunajskej Strede, rezerve Bayeru Leverkusen, Austrii Viedeň či Rijeke.