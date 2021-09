FORTUNA LIGA: Senica zdolala Pohronie, Michalovce nestačili na Trnavu

FK Senica - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)

Gól: 75. Mašike. Rozhodovali: Marhefka – Galo, Vass, ŽK: Duda (Senica), 673 divákov.

Senica: Ravas – Twardek, Pavlík, Gáč, Šimčák – Duda (75. Mašulovič), Halabrín (82. Egert) – Oršula (59. Vikri), Jurdík (59. Niarchos), Šumbera (75. Kučera) – Mašike

Pohronie: Slančík – Mazan (81. Mastiš), Čmovš, Špiriak, Kokovas – Adamec (81. Záhumenský), Pajer - Blahút, Badlo, Ladji (61. Ščišlak) - Lačný

ŠKF Sereď – MFK Liptovský Mikuláš 2:0 (2:0)

Góly: 21. Dias, 41. Haša, ŽK: Dias, Hučko - D. Krčík. Rozhodovali: Kružliak – Roszbeck, Čajka, 200 divákov.

ŠKF Sereď: Iliev – Kadlec, Dias, Hurtado (37. Hučko), Popovič – Ljubičič (82. Mičin), Jureškin (61. Karrica), Gatarič – Potoma, Yao, Haša (82. Sanusi)

MFK Liptovský Mikuláš: Sváček – A. Krčík, Hranáč, D. Krčík, Pintér (84. Janec) – Filinský, Staš (46. Švec), Kačerík (46. Flak) – Pinte (70. Andrič), R. Bartoš, Kotora (70. Laura)

MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)

Góly: 9. Savvidis - 49. Artabe, 90.+2 Twardzik (z 11 m). Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Straka, ŽK: Mendéz, Vaško - Twardzik, 1537 divákov.

MFK Zemplín Michalovce: Száraz - Vaško, Ranko, Artabe - Kotula, Neofytidis (46. Trusa), Begala (88. Kvocera), Mendéz - Ošima, Kanu (82. Popovits), Žofčák

FC Spartak Trnava: Takáč - Trajkovski, Savvidis, Kóša, Twardzik - Procházka, Grič (72. Boateng) - Vlasko (72. Bukata), Yusuf (72. Jones), Ristovski (90.+3 Tumma) - Iván (55. Saymon)

Na snímke vľavo strelec gólu Dávid Ďuriš (Žilina) pred bránkou súpera počas zápasu 7. kola futbalovej Fortuna ligy MŠK Žilina - AS Trenčín 11. septembra 2021 v Žiline. Foto: TASR - Erika Ďurčová

MŠK Žilina - AS Trenčín 1:3 (1:2)

Góly: 42. Ďuriš – 8. Madu, 39. Kadák, 48. Azango. Rozhodovali: Sedlák - Hrmo, Zemko, ŽK: Minárik - Lavrinčík, Yem, Pires

Žilina: Petráš – Slebodník, Minárik, Kopas, Sluka – Rusnák, Fazlagič (78. Mráz), Myslovič (46. Gono) – Jibril (65. Jambor), Ďuriš (76. Iľko), Bičachčjan (46. Kaprálik)

Trenčín: Kukučka – Yem, Pires, Pirinen, Madu – Lavrinčík (90. Hollý), Ghali, Kadák (82. Gaži), Zubairu, Azango (82. Letenay) – Jendrišek (76. Ibrahim)

Senica 11. septembra (TASR) - Futbalisti Senice zvíťazili v sobotnom domácom súboji 7. kola Fortuna ligy nad FK Pohronie 1:0.Seničania nastúpili v nových dresoch, ktoré predstavili v týždni a v zostave s novými hráčmi - Jurdíkom a Oršulom. V úvode boli aktívnejší hostia, ktorým sa darilo držať loptu a hralo sa viac na polovici Záhorákov. Do zakončenia sa však hráči Pohronia nedostali. Postupe sa hra vyrovnala. Seničania sa dostali do dvoch šancí, z ktorých mohli streliť gól. V 28. minúte po kombinácii sa v 16-ke dostal do zakončenia Jurdík, ale asi z 8 metrov mieril tesne vedľa. O štyri minúty dobre vystrelil spoza 16-ky Šumbera, lopta po teči Špiriaka išla tesne vedľa a bol z toho len rohový kop. Priamu strelu na domácu bránu vyslali hostia až v 43. minúte, ale s Lačného pokusom Ravas nemal problémy. V prvom polčase sa hral iba priemerný futbal a tak nemohol skončiť inak ako bez gólov.Do druhého polčasu mali Seničania lepší nástup, boli aktívnejší a dostávali sa viac pred bránu Slančíka. V 70. minúte po centri Twardeka sa dostal do šance Mašike, ale hlavou mieril tesne vedľa pravej žrde. Jediný a víťazný gól padol o päť minút neskôr, po centri indonézskej akvizície Vikriho, Mašike preskočil obrancu a z hranice malého vápna prekonal bývalého brankára Senice Slančíka. Hostia sa potom snažili o vyrovnanie, ale dostali sa iba do zakončenia, keď strieľal z rohu 16-ky Mazan, ale lopta išla vedľa. Záver už Seničania odohrali takticky a radujú sa z ďalších troch bodov.Futbalisti ŠKF Sereď zvíťazili v sobotu 2:0 nad MFK Tatran Liptovský Mikuláš v 7. kole Fortuna ligy. Zaknihovali druhú výhru v sezóne, nováčik utrpel šiestu prehru.Skóre duelu otvoril v 21. minúte dôraznou hlavičkou z vnútra šestnástky domáci kapitán Roberto Dias, ktorého našiel centrujúci Yao. Sám Yao mohol o šesť minút neskôr pridať druhý gól svojho tímu, tesne pred brankárom však nemieril presne a minul bránu. Po polhodine hry centroval z pravej strany Kadlec, v šestnástke zakončujúcemu Potomovi chýbali od presného zásahu iba decimetre. Druhý gól zápasu pridal Haša v 41. minúte, keď skvelou technickou strelou prekonal Sváčeka asi z dvadsiatich metrov.Sereď hrajúca s pohodlným náskokom sa od úvodu druhého polčasu sústredila pozornú obranu a rýchle protiútoky. Tretí gól Serede mohol pridať v 64. minúte striedajúci Karrica, po jeho strele spoza šestnástky sa triaslo brvno a o tri minúty neskôr neuspel ani Gatarič, jeho hlavičke po centri Kadleca chýbala presnosť. V nadstavenom čase stretnutia chytil čistý gól Laurovi domáci Iliev a Sereď si po výhre 2:0 pripísala tri dôležité body do tabuľky.tréner Serede:tréner Liptovského Mikuláša:Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v zápase 7. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:1. O ich víťazstve rozhodol v nadstavenom čase Filip Twardzik, ktorý premenil pokutový kop. Kapitán domácich Igor Žofčák nastúpil na 400. zápas v najvyššej slovenskej súťaži.Kapitán domácich Igor Žofčák nastúpil na 400. zápas v najvyššej slovenskej súťaži a pred začiatkom zápasu dostal symbolický dres s týmto číslom. Jeho tímu však nevyšiel úvod zápasu a v prvej štvrťhodine boli herne aj gólovo lepší hostia. Procházka vyslal v 9. minúte prudký center z priameho kopu a keď Savvidis zmenil smer jeho strely, domáci brankár Száraz bol bezmocný - 0:1. Hostia získali sebavedomie, v nasledujúcej desaťminútovke diktovali hru a snažili sa o ďalší zásah. Postupne sa však k slovu dostali aj Michalovčania. V 35. minúte sa Kanu dostal za obranu hostí, osamotený pred brankárom Takáčom však neuspel. Situácia sa takmer identicky zopakovala o tri minúty, Kanu obohral protihráča, ale aj druhý únik zakončil strelou mimo bránky.Domáci cítili šancu na vyrovnanie, postrážili si začiatok druhého dejstva a gólovej odmeny sa dočkali v 49. minúte. Artabe využil nedôraz hostí po centrovanej lopte a hlavou prekonal Takáča - 1:1. Hra získala tempo, oba tímy sa snažili strhnúť náskok na svoju stranu, no ofenzívnym akciám chýbala presnosť a moment prekvapenia. V 63. minúte sa striedajúci Saymon dostal k hlavičkovému zakončeniu, no namieril oba do Száraza. V 67. minúte sa domáci dostali do tlaku po priamom kope Žofčáka, vyťažili však iba nevýraznú strelu Kanua. O tri minúty Žofčák odcentroval priamo na hlavu Trusu, ktorý z "malého vápna" hlavičkoval priamo do rúk brankára Takáča. V 74. minúte bolo rušno na opačnej strane, keď sa efektne uvoľnil Saymon a jeho pokus zmaril pohotovým zákrokom Száraz. O víťazstve hostí rozhodol v nastavenom čase Twardzik, keď premenil pokutový kop po zákroku Vaška na Boatenga.MFK Zemplín Michalovce:tréner FC Spartak Trnava:Futbalisti MŠK Žilina prehrali v 7. kole Fortuna ligy na domácej pôde s AS Trenčín 1:3.Trenčanom vyšiel úvod zápasu a už v 8. minúte sa pod Dubňom ujali vedenia, keď peknú kombináciu zakončil Madu. Žilinčania sa snažili rýchlo vyrovnať. V 20. minúte sa v šanci ocitol Bičachčjan, no Kukučka dobre zareagoval včasným vybehnutím. Na opačnej strane po dravom prieniku Azanga musel zasiahnuť Petráš. Po ďalšej akcii agilného Azanga mali Trenčania výhodu priameho kopu, Kadák však trafil iba do múru. Hostia pokračovali v aktivite a v 39. minúte zvýšili na 2:0, keď sa po centri Zubairuho na vzdialenejšiu žrď presadil Kadák. Domácim sa do prestávky ešte podarilo znížiť zásluhou Ďuriša, ktorý v 42. minúte z dorážky dopravil loptu do poloodkrytej bránky.Do druhého polčasu poslal žilinský tréner Pavol Staňo na ihrisko Gona a Kaprálika v snahe oživiť hru, no v 49. minúte inkasovali "šošoni" tretíkrát, keď Azango strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Petráša. Po delovke Yema zachránila Petráša bránková konštrukcia. Domáci pohrozili Fazlagičom, jeho strelu však trenčianska obrana zblokovala. Trenčania boli v ofenzíve stále nebezpeční, pri šanciach Khaliho a Kadáka sa vyznamenal Petráš. Strela Azanga po akcii Jendriška mierila tesne vedľa žrde. Záverečný žilinský nápor už zmenu skóre nepriniesol, pri strele Slebodníka predviedol výborný zákrok Kukučka.