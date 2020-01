FORTUNA LIGA: Sereď na jar už bez Ilieva, no s Michalíkom

prípravné zápasy:

11. januára: ŠKF iClinic Sereď - FC ŠTK 1914 Šamorín



14. januára: ŠKF iClinic Sereď - FC Dorogi (13.00 h.)



18. januára: FC FASTAV Zlín - ŠKF iClinic Sereď



22. januára: FC Györ - ŠKF iClinic Sereď (14.00)



24. januára - 3. februára: sústredenie v Turecku



8. februára: generálka na ligu

Sereď 7. januára (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista ŠFK iClinic plánuje absolvovať zimnú prípravu okrem domáceho prostredia aj na hernom sústredení v Turecku. V utorok sa na prvom tréningu hlásilo hlavnému trénerovi Rolandovi Prajovi 23 hráčov, medzi nimi aj viacero nových tvárí, ktoré budú v tíme zatiaľ na skúšku.Praj, ktorý na poste nahradil Severomacedónca Slavče Vojneského bude pracovať s asistentmi Petrom Lérantom a Igorom Obertom. Počítať už nemôže na jar s doterajšou brankárskou jednotkou Dejanom Ilievom, ktorého z hosťovania stiahol Arsenal Londýn.povedal pre TASR športový riaditeľ ŠKF Viktor Bucha. Do mužstva sa z treťoligovej Galanty vrátil 36-ročný stopér Ľubomír Michalík.dodal športový riaditeľ.Seredi patrí v tabuľke po jeseni desiate miesto. Športové ciele priblížil hlavný kouč Praj:ŠKF sa v príprave stretne so Šamorínom, maďarským druholigistom FC Dorogi, českým prvoligistom zo Zlína aj maďarským Györom. Na sústredení v Turecku od 24. januára do 3. februára má Sereď odohrať ďalšie prípravné zápasy.vysvetlil Bucha, ktorý tiež čo to naznačil o jarnom domovskom štadióne Serede.