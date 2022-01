FORTUNA LIGA: Sereď získala krídelníka Košťála

Sereď 27. januára (TASR) - Slovenský futbalista Martin Košťál sa stal novou posilou účastníka najvyššej domácej súťaže ŠKF ORION TIP Sereď. S fortunaligistom podpísal 25-ročný krídelník zmluvu do konca tejto sezóny.



Košťál doteraz pôsobil v poľskom klube Jagiellonia Bialystok. "Pre Sereď som sa rozhodol aj z toho dôvodu, že vidím veľkú šancu prebojovať sa do hornej šestky. Veľmi sa teším na túto výzvu a verím, že sa nám to po úvodných kolách spoločne podarí. Je to pre mňa nový začiatok po rozviazaní zmluvy v Poľsku. Chcem pomôcť mužstvu čo najlepšími výkonmi, streliť nejaké góly či pridať gólové asistencie," povedal Košťál v tlačovej správe.



"Martin je kvalitný hráč, ktorého poznám ešte z pôsobenia v Trnave, následne odišiel do Poľska, výbornú sezónu mal aj v Senici. Sľubujeme si od neho, že zvýši konkurenciu v ofenzívnej fáze. Je to rýchlostný typ hráča, ktorý vie streliť gól. Veríme, že táto spolupráca bude vzájomne prospešná pre obidve strany," dodal generálny manažér ŠKF ORION TIP Sereď Marián Černý.