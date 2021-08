FORTUNA LIGA: Škrtel v nedeľu podpíše zmluvu so Spartakom Trnava

Trnava 13. augusta (TASR) - Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel podpíše v nedeľu zmluvu so Spartakom Trnava. Tridsaťšesťročný stopér v uplynulých dvoch sezónach pôsobil v Basaksehire Istanbul, v závere minulého roka sa ale vážne zranil a pôsobenie v Turecku predčasne ukončil.



Trnava v nedeľu na Štadióne Antona Malatinského bude v 4. kole Fortuna ligy hostiť Zlaté Moravce. Ako informoval Spartak na oficiálnom webe, celý akt podpisu zmluvy a nasledujúcu tlačovú konferenciu bude vysielať na oficiálnom klubovom youtube kanáli. O 17.00 hodiny príde štvornásobný najlepší futbalista SR už v spartakovskom drese pozdraviť fanúšikov priamo na ihrisko.







Bývalý hráč Zenitu Petrohrad či FC Liverpool zamieril do Basaksehiru Istanbul po krátkej anabáze v Atalante Bergamo. Už vtedy sa špekulovalo o jeho návrate na Slovensko. Škrtel si naposledy obliekal dres slovenského klubu pred 17 rokmi, keď prestúpil z Trenčína do Zenitu. Neskôr hral aj za "The Reds" či Fenerbahce Istanbul. Za národný tím absolvoval 104 zápasov, strelil štyri góly a predstavil sa na MS 2010 i EURO 2016. V decembri 2020 si v súboji Süper Lig proti Kasimpase roztrhol achilovku ľavej nohy a následne podstúpil dlhšiu rekonvalescenciu.