FORTUNA LIGA: Slovan Bratislava odštartuje prípravu 7. júna

Program letnej prípravy A-mužstva ŠK Slovan Bratislava:



7. júna: úvodný zraz (režim v bubline, bez prítomnosti verejnosti a médií)

9. až 15. júna: kondičné sústredenie v Šamoríne (režim v bubline)

17. až 25. júna: herné sústredenie v rakúskom stredisku Bad Tatzmannsdorf

19. júna: SV Kapfenberger (Rakúsko) – ŠK Slovan (v rámci sústredenia)

22. júna: NK Maribor (Slovinsko) – ŠK Slovan (v rámci sústredenia)

24. júna: Dinamo Záhreb (Chorvátsko) – ŠK Slovan (v rámci sústredenia)

30. júna o 20.00 h na Tehelnom poli: ŠK Slovan – Fastav Zlín (Česko)

Bratislava 3. júna (TASR) - Futbalisti úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava odštartujú letnú prípravu 7. júna. Počas nej absolvujú dve sústredenia a odohrajú štyri prípravné stretnutia.Neskôr sa k tímu pripoja reprezentanti svojich krajín. Myenty Abena hrá za Surinam v kvalifikácii MS 2022, na Bulhara Vasila Božikova čakajú prípravné zápasy s Ruskom a Francúzskom, a Filip Lichý je do 8. júna so slovenskou reprezentáciou do 21 rokov. Na majstrovstvá Európy s A-tímom Slovenska pocestuje Vladimír Weiss ml.Od 9. júna do 15. júna je naplánované kondičné sústredenie v komplexe x-bionic v Šamoríne. "Belasí" budú v Šamoríne v tzv. bubline, počas sústredenia na nich čakajú silovo-vytrvalostná príprava a komplexné fyzické testovanie. Vo štvrtok 17. júna pocestujú slovanisti na herné sústredenie do Rakúska. V komplexe v Bad Tatzmannsdorfe majú predbežne dohodnuté tri prípravné zápasy. Súpermi budú rakúsky druholigista SV Kapfenberger, slovinský vicemajster NK Maribor a pravidelný účastník skupinových fáz európskych súťaží Dinamo Záhreb. V generálke na novú sezónu si Slovan zmeria sily s českým prvoligistom FC Fastav Zlín, hrať sa bude 30. júna o 20.00 h na Tehelnom poli. Úvodný zápas 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov je na programe 7./8. júla. Súpera spozná fortunaligový šampión na žrebe 15. júna.," povedal športový riaditeľ klubu Richard Trutz na oficiálnom webe skslovan.com.David Strelec sa po zranení vrátil na Slovensko a bude v opatere lekárskeho tímu klubu. "," dodal Trutz.