FORTUNA LIGA: Slovan poprel záujem o Čiviča

Nezaujímali sme sa o služby Čiviča a neviedli sme žiadne rokovania o jeho prípadnom príchode. Informácie, ktoré sa objavili v médiách, nie sú pravdivé, vyjadril sa generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.

Bratislava 17. júna (TASR) - Do letnej prípravy fortunaligového majstra ŠK Slovan Bratislava sa v pondelok zapojili aj reprezentanti svojich krajín Vasil Božikov, Dominik Greif a Dávid Holman, od utorka začne trénovať aj najlepší strelec uplynulej sezóny Andraž Šporar. Po návrate z hosťovania už s tímom zarezáva obranca Vernon de Marco, informoval web ŠK Slovan.



Informácia o údajnom záujme klubu o služby obrancu Eldara Čiviča sa nezakladá na pravde. "Nezaujímali sme sa o služby Eldara Čiviča a neviedli sme žiadne rokovania o jeho prípadnom príchode. Informácie, ktoré sa objavili v médiách, nie sú pravdivé," vyjadril sa generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.



Z hosťovania v Poľsku sa vrátil Vernon de Marco, ktorý môže nastúpiť na poste stopéra i ľavého krajného obrancu. K prvému tímu sa pripoja aj mladíci Martin Trnovský, Adam Jackuliak, Denis Potoma a po doliečení menšieho zranenia aj David Strelec.



Počas leta registruje Slovan enormný záujem zahraničných klubov o kľúčových hráčov. "Jeden zo špičkových ruských klubov adresoval konkrétnu ponuku na kúpu Andraža Šporara. Viedli sme s nimi rokovania, avšak ponuka, ktorú Rusi predostreli, pre nás nebola akceptovateľná. Stále však evidujeme enormný záujem o Andraža Šporara, uvidíme, ako sa ešte v priebehu leta vyvinie situácia. S transferom by sme súhlasili len vtedy, ak by ponuka zodpovedala kvalite a hodnote hráča a klub by vďaka takému prestupu mohol rásť. Taká ponuka však zatiaľ neprišla, pokiaľ príde, môžeme sa o nej baviť. Momentálne zostáva Andraž s nami, zajtra sa zapojí do letnej prípravy a verím, že si svoju formu z uplynulej sezóny prenesie aj do kvalifikácie Ligy majstrov," pokračoval Ivan Kmotrík ml.



"Káder je v tejto chvíli stabilizovaný. Prestupové obdobie sa pre nás vyvíja veľmi dobre, zatiaľ sme sa len posilnili. Obranca Myenty Abena má výborné predpoklady, rovnako Erik Daniel sa ukazuje veľmi pozitívne a bude dobrou konkurenciou pre Aleksandara Čavriča. V tejto chvíli je káder kompletný, všetky pozície máme zdvojené, na jednu máme dokonca k dispozícii až troch hráčov. Samozrejme, očakávame, že po takej sezóne, akú sme mali, budú zahraničné kluby naďalej prejavovať záujem o našich kľúčových hráčov. K prípadnému predaju hráča ale pristúpime len v prípade veľmi lukratívnej ponuky, ktorá bude prospešná pre rast klubu smerom do budúcna. Letná príprava sa ešte len začína, prestupové obdobie je veľmi dlhé, uvidíme, čo nám ešte prinesie. Situáciu na hráčskom trhu budeme samozrejme pozorne sledovať a budeme pripravení reagovať na aktuálny vývoj. Dnes nemôžeme vylúčiť, že v kádri ešte nastanú zmeny alebo že sa v prípade veľmi zaujímavého hráča ešte posilníme. Aktuálne však platí, že do novej sezóny vstupujeme s majstrovským kádrom posilneným o dvoch kvalitných futbalistov," uzavrel pre skslovan.com Ivan Kmotrík ml.