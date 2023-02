FORTUNA LIGA: Slovan posilnili Jarjue, Abubakari a Zuberu

Bratislava 1. februára (TASR) - Tím úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava vstúpi do jarnej časti s tromi novými hráčmi. Belasý dres budú nosiť stredný obranca Maudo Jarjue, hrotový útočník Malik Abubakari a ofenzívny univerzál Sharani Zuberu. Klub predstavil posily v stredu na svojom webe.



Jarjue prišiel na polročné hosťovanie zo švédskeho IF Elfsborg, súčasťou dohody je aj opcia na prípadný trvalý prestup. Okrem gambijského pasu vlastní aj občianstvo Guiney-Bissau. Aj Ghančana Abubakariho získal Slovan zo Švédska, Malmö FF mu umožnilo hosťovanie do konca kalendárneho roka 2023 s opciou na trvalý prestup.



Zuberu je v tréningovom procese s "belasými" už dlhšie, Slovan podpísal s 23-ročným Ghančanom ročný kontrakt. V Európe začínal v pražskej Sparte, od roku 2019 nosil dres Dunajskej Stredy.



Slovan v snahe posilniť sa pred vyraďovacou fázou Európskej konferenčnej ligy zareagoval na odchody hráčov. V zimnej prestávke opustil klub Myenta Abena, ktorý prestúpil do Ferencvárosu Budapešť, David Hrnčár odišiel do belgického Beverenu. V Slovane skončili aj Ibrahim Rabiu a Alen Mustafič. Útočníka Žana Medveda poslal klub na hosťovanie do Skalice.