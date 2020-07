FORTUNA LIGA: Slovan remizoval s Trnavou, do baráže spadla Nitra

Záverečné 5. kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy



skupina o titul:



Slovan Bratislava - Spartak Trnava 0:0



Rozhodovali: Chmura - Bobko, Weiss, ŽK: Bambidele, Yao, Horvát (všetci Spartak), 6250 divákov



Slovan: Greif - Lovat, Bajrič, Božikov, Medveděv – De Kamps (69. Nono), Rabiu – Weiss - Ratao, Medved (83. Strelec), Čavrič (58. Moha)



Spartak: Kamenár – Turňa, Izuchukwu, Moenza - Tzandaris - Cabral, Gamboš, Benovič (60. Horvát), Yao - Vukojevič (79. Nsumoh), Bambidele (90.+ Kotlár)





MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 5:0 (2:0)



Góly: 13. Iľko, 29. Paur, 53. Sluka, 64. Bernát, 74. Ďuriš.



Rozhodovali: Smolák - Benko, Žákech, ŽK: Neofytidis (Michalovce), 1458 divákov



Žilina: Petráš – Vallo, Minárik, Kiwior, Sluka – Bernát, Pečovský (13.Gono), Myslovič – Ďuriš, Paur (55. Kurminowski), Iľko (68. Bichakchyan)



Michalovce: Dráb – Konstantinidis, Kolesár, Grič, Vojtko, Mendez – Kvocera (71. Pásztor), Neofytidis, Begala (76. Lukčo), Popovits – Hovhannisyan (60. Diarra)





MFK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:0)



Gól: 81. Ramirez.



Rozhodovali: Ziemba – Ferenc, Hrmo, ŽK: Madleňák - Balič, Kalmár, Blackman, 848 divákov



Ružomberok: Krajčírik – Mrva, Jonec, Holub – Ďungel, Mir. Almaský (63. Kochan), Zsigmund (74. Kmeť), Takáč, Madleňák – R. Kružliak, Regáli (58. Gerec)



Dunajská Streda: Jedlička – Malý, D. Kružliak, Davis – Njie – Schäfer, Fábry (74. Sharani), A. Balič – Divkovič (46. Blackman), Kalmár (88. Šimčák), Ramirez

Konečná tabuľka:



1. Slovan Bratislava 27 21 5 1 57:14 68 - majster/LM



2. MŠK Žilina 27 15 6 6 48:25 51 - predkolo EL



3. DAC Dun. Streda 27 15 5 7 42:28 50 - predkolo EL



4. Spartak Trnava 27 10 5 12 30:32 35 - play off o EL



5. MFK Ružomberok 27 7 11 9 28:33 32 - play off o EL



6. MFK Zemplín Michalovce 27 8 8 11 31:49 32 - play off o EL

Skupina o udržanie sa:



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠKF iClinic Sereď 1:0 (1:0)



Gól: 13. Mészáros.



Rozhodovali: Straka - Ádám, Mihalík, ŽK: Grozdanovski, Mihálik, Sloboda - Morong, Rorič, Špehar, Ba, Mečiar, Dabó, 1100 divákov



ViOn: Pindroch – Hrnčár, Haspra, Tóth, Orávik - Henrique, Grozdanovski, Sloboda, Kovaľ (55. Švec) – Ďubek (65. Mihálik) – Mészáros (77. Cmiljanič)



Sereď: Yakubu – Morong, Michalík, Ba, Dabó – Rorič, Adekuoroye (68. Jarovič) – Iván (78. Mečiar), Pankaričan (64. Potoma), Vuk – Špehar





AS Trenčín - FC Nitra 0:3 (0:0)



Gól: 67. Faško, 74. Ristovski, 78. Podhorin.



Rozhodovali: Očenáš – Roszbeck, Poláček, ŽK: Nielson, Mazanovský (obaja Trenčín), 253 divákov



Trenčín: Šemrinec - Slávik, Mazanovský, Nielson, Comvalius - Roguljič (60. Kadák), El Mahdioui, Corryn (81. Zubairu) - van Kessel, Čatakovič (67. Depetris), Ghali



Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Němčaninov, Magda - De Jesus Nascimento, Kóša (78. Hambálek) - Fabiš (67. Šefčík), Faško (88. Danek), Chobot - Ristovski





FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Senica 1:0 (1:0)



Gól: 42. Abrahám.



Rozhodovali: Glova – Bednár, Jánošík. ŽK: Weir – Akinyoola, Duda, Didiba, Yenne, Addo, Eneji, Vorel, diváci neuvedení



Pohronie: Jenčo – Hatok, Dzurík, Chríbik, Župa – Blahút (83. Pellegrini), P. Mazan, Weir, Badolo – Matić, Abrahám (64. M. Mikuš)



Senica: Vorel – Buchel, Lukáčik, Didiba, L. Kučera – Yenne (87. Buchel), Addo, Totka, Eneji – Akinyoola (66. F. Černák), Duda

Konečná tabuľka:



7. AS Trenčín 27 11 6 10 52:43 39 - play off o EL



8. ViOn Zlaté Moravce 27 8 9 10 27:33 33



9. ŠKF iClinic Sereď 27 6 9 12 29:41 27



10. FK Senica 27 6 8 13 26:40 26



11. FK Pohronie 27 6 8 13 25:44 26



12. FC Nitra 27 7 4 16 23:36 25 - baráž o FL

Program záverečných stretnutí futbalovej sezóny 2019/20:



Play off o Európsku ligu



14. júla - semifinále: Spartak Trnava - AS Trenčín, MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce



17. júla - finále: víťazi semifinále (domáci tím bude vyššie postavený v tabuľke)

Baráž o Fortuna ligu



14. júla: FK Dubnica nad Váhom - FC Nitra



17. júla: FC Nitra - FK Dubnica nad Váhom

Bratislava 11. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zakončili majstrovskú sezónu 2019/2020 remízou. V sobotu v záverečnom 5. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy hrali na Tehelnom poli v tradičnom derby so Spartakom Trnava bez gólov 0:0. Do baráže s víťazom druhej ligy Dubnicou smeruje posledný tím tabuľky skupiny o udržanie sa FC Nitra, ktorému nestačil ani triumf 3:0 nad AS Trenčín.Slovan pod taktovkou trénera Jána Kozáka už v stredu získal trofej za triumf v Slovenskom pohári - Slovnaft cupe a oslávil tak piate double v ére samostatnosti. Po sobotňajšom derby prebral trofej pre majstra ligy, v konečnej tabuľke skončil na prvom mieste so sedemnásťbodovým náskokom pred druhou Žilinou. "Belasí" sa predstavia v predkole Ligy majstrov.Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa budú účinkovať aj v budúcej sezóne v najvyššej súťaži. Fortunaligovú príslušnosť si nováčik definitívne zabezpečil triumfom nad FK Senica 1:0 a obsadil predposlednú priečku. Do baráže s víťazom druhej ligy Dubnicou putuje posledná Nitra. Tá síce uspela v Senici nad "domácim" AS Trenčín 3:0, ale manko jedného bodu na Pohornie nezmazala.Druhú priečku v tabuľke si udržala Žilina, ktorá zdolala doma Michalovce jednoznačne 5:0. Pod Dubňom sa s profesionálnou hráčskou kariérou definitívne rozlúčil dlhoročný líder Žiliny, Banskej Bystrice a v minulosti aj člen kádra slovenskej futbalovej reprezentácie Viktor Pečovský. Na konte má 422 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, žiadny iný hráč sa takouto bilanciou nemôže pochváliť.Miestenku do predkola Európskej ligy UEFA si okrem Žiliny vybojovala aj tretia Dunajská Streda, ktorá v Ružomberku triumfovala 1:0. O štvrtú miestenku do Európy bude bojovať v play off štvorica Spartak Trnava, MFK Ružomberok, Zemplín Michalovce a AS Trenčín. Zápasy vyraďovačky sa budú hrať na jeden duel, v semifinále sa 14. júla stretnú Trnava s Trenčínom a Ružomberok s Michalovcami. Finále je naplánované na 17. júla.Baráž o Fortuna ligu medzi FC Nitra a FK Dubnica nad Váhom sa bude hrať dvojkolovo, 14. júla je na programe prvý zápas, pričom výhodu domáceho prostredia bude mať Dubnica. Odveta bude 17. júla na štadióne Nitry.