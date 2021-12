FORTUNA LIGA: Stopér Bagín podpísal trojročný kontrakt s AS Trenčín

Trenčín 21. decembra (TASR) - Mladý slovenský futbalista Samuel Bagín podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt s fortunaligovým AS Trenčín. Stopér je odchovancom klubu a zmluvu podpísal na tri roky. AS o tom informoval na svojom webe.



„Sú to fantastické pocity. Odkedy som v mojich desiatich rokoch prišiel z Dubnice do Trenčína, sníval som o tom, že raz sa dostanem do prvého mužstva. Je skvelé, že to prišlo takto skoro,“ povedal sedemnásťročný hráč po podpise zmluvy. „Trenčín je špecifický v tom, že šancu dostávajú mladí hráči. Verím, že časom sa prebojujem do zostavy."



AS Trenčín patrí po 19. kole FL deviate miesto v tabuľke.