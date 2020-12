FORTUNA LIGA: Trenčín získal z Ružomberku Kmeťa

Trenčín 19. decembra (TASR) - Novou tvárou v kabíne AS Trenčín sa stal ružomberský ofenzívny futbalista Matúš Kmeť. Slovenský reprezentant do 21 rokov je prvým z hráčov prichádzajúcich do AS počas zimného prestupového obdobia, zmluvu podpísal na tri roky.



"Sme radi, že sa nám Matúša podarilo získať. Sledovali sme ho už dlhší čas. Okrem futbalovej kvality nás oslovil jeho prístup a zanietenie. V každom momente cítite, že chce odovzdať na ihrisku maximum. Podobné typy hráčov sa hľadajú veľmi ťažko. Po osobnom stretnutí som zostal definitívne presvedčený, že obe strany môžu vyťažiť z tejto spolupráce zaujímavú budúcnosť," povedal pre klubový web generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.



"Kmeť je prísľubom nielen pre náš klub, ale aj slovenskú reprezentáciu. Verím, že podporíme rozvoj jeho talentu. Urobíme maximum, aby sa čím skôr adaptoval a svojou hrou tešil našich fanúšikov. Hoci prichádza do silnej konkurencie, práve vďaka svojmu prístupu môže výrazne ovplyvniť mentalitu nášho tímu. Chceme prinavrátiť víťaznú mentalitu," dodal výkonný šéf klubu.



Dvadsaťročný rodený Ružomberčan má na svojom konte 39 ligových štartov a tri góly v drese materského klubu. V reprezentačných výberoch Slovenska sa pohybuje od svojich šestnástich rokov.