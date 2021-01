FORTUNA LIGA: V Senici na úvod prípravy absolvovali fyzické testy

Senica 5. januára (TASR) - Zimná príprava futbalistov FK Senica na druhú polovicu sezóny 2020/2021 odštartovala v utorok fyzickými testami. Prvý oficiálny spoločný tréning mužstva je na programe vo štvrtok 7. januára.



Individuálne fyzické testovania potrvá do stredy. Hráči A-mužstva sú momentálne rozdelení do štyroch skupín, z nich v utorok absolvovala testy prvá polovica. Testovanie prebieha pod vedením kondičného trénera FK Senica Tomáša Vaculu. "Zimnú prípravu sme začali vstupnou diagnostikou, batériu testov by sme mohli rozdeliť na dve časti. Prvá časť bola zameraná na zisťovanie pohybových stereotypov, z týchto testov sme získali dôležité údaje o hráčoch z hľadiska prevencie zranení. Druhou časťou boli samotné rýchlostno-silové výkonové testy. Získané informácie z diagnostiky nám pomôžu k optimalizácii tréningového procesu," vysvetlil Vacula pre klubový web.



Počas prvého testovacieho dňa sa hlásil na zraze aj obranca FK Senica Jakub Nemec, pre ktorého to bude prvá zimná príprava v senických farbách. "Sviatky som strávil v kruhu rodiny, stihol som aj krátky pobyt v Tatrách. Zimnú prípravu mám celkom rád, nemám s tým problém, aj keď sa viac drie. Vyhovuje mi to, okrem toho je tam aj viacero prípravných zápasov," povedal 28-ročný futbalista.