FORTUNA LIGA: ViOn získal útočníka Niarchosa zo Senice

Zlaté Moravce 21. júna (TASR) - Fortunaligový klub FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble získal do svojich služieb Jannisa Niarchosa zo Senice.



Devätnásťročný útočník je piaty nový hráč v kádri trénera Jána Kociana. Bývalý mládežnícky hráč Panathinaikosu strávil uplynulé dva roky v FK Senica. V minulej sezóne odohral 26 ligových zápasov, v ktorých strelil tri góly a na štyri prihral. Raz sa presadil v Slovnaft Cupe.



Niarchos sa upísal ViOnu na dva roky. "Je to pre mňa prvý deň v klube, no cítim sa tu skvelo. Som rád, že môžem začať novú futbalovú kapitolu práve tu. Mám nejaké predstavy o tímových cieľoch, ale aj o svojich individuálnych. Myslím si, že by sme sa mohli pobiť o vyššie priečky, ako skončil ViOn v uplynulej sezóne. Čo sa týka mňa, tak by som chcel strieľať veľa gólov a čo najviac pomôcť tímu," povedal talentovaný útočník pre klubovú stránku.



Na Slovensko prišiel na jeseň v roku 2020. V prvej sezóne pôsobil ešte v kategórii U19, vo vlaňajšej už hral za áčko Senice. "Fortuna liga je veľmi tvrdá, bojovná, čo sa mi veľmi páči. Dostáva tu šancu veľa mladých hráčov. Dá sa v tejto súťaži získať veľa skúseností," povedal s tým, že o jeho služby mali záujem aj iné kluby: "Boli to reálne ponuky. Ale cítil som, že od ViOnu je to úprimné. S klubom som bol v kontakte asi mesiac. Trošku to trvalo. Ale posledný týždeň to bolo veľmi intenzívne. Záujem bol vytrvalý. Po rozhovore s mojím agentom sme vybrali pre mňa tú najlepšiu možnosť a tou sú Zlaté Moravce."