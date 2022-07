FORTUNA LIGA: Vlasko posilnil nováčika zo Skalice

Skalica 6. júla (TASR) - Ofenzívu nováčika Fortuna ligy zo Skalice posilnil skúsený slovenský futbalista Ján Vlasko. Tridsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar odohral uplynulé dve sezóny v Spartaku Trnava. MFK Skalica informoval o novej posile na svojom webe.



"Prišlo to dosť rýchlo. Volal mi hneď tréner Jarábek, či si nechcem ísť zatrénovať so Skalicou a potom sa uvidí, či sa mi bude páčiť káder, mužstvo, prostredie a podobne. Ak mám pravdu povedať, ešte som v podstate nezačal riešiť ani ostatné ponuky, aj keď volalo mi niekoľko ľudí, agentov a pýtalo sa ma, kde by som chcel hrať a podobné veci. Prišiel som však sem, potrénoval som tu týždeň a nejako sme si sadli. Chcel som byť aj blízko domu, nechcelo sa mi už ísť hrať niekde von, takže som túto možnosť prijal, dohodli sme sa a myslím, že to bude dobrá spolupráca," povedal Vlasko pre web skalického klubu.



Vlasko skončil v Trnave po tom, ako mu vypršala zmluva a novú od Spartaka nedostal. Kreatívny stredopoliar hral v minulosti aj za Liberec, Dubnicu, Senicu, Zaglebie Lubin či Puskásovu Akadémiu.