FORTUNA LIGA: Žilina bez výraznejších zmien v kádri

Prípravné zápasy:

14. januára: MŠK Žilina - Podbrezová (Štadión MŠK Žilina)



18. januára: Baník Ostrava - MŠK Žilina (Ostrava, 13.00)



sústredenie v SAE:



25. januára: dvojzápas: FC Tobol - MŠK Žilina (11.00 SEČ), FK Pachtakor Taškent - MŠK Žilina (13.30)



29. januára: dvojzápas: FC Riga - MŠK Žilina (12.00), Johor DT FC - MŠK Žilina (14.30)



8. februára: MŠK Žilina - GKS Tychy (generálka, Štadión MŠK Žilina, 14.00)

Žilina 7. januára (TASR) - Aj futbalisti aktuálne druhého tímu Fortuna ligy začali v utorok so zimnou prípravou pred jarnou časťou sezóny 2019/2020. S výnimkou Samuela Petráša, Kristiána Valla, Adama Kopasa, Branislava Sluku, Jána Bernáta a Dávida Ďuriša, ktorí sú pri reprezentácii do 21 rokov v Turecku, začal prípravu kompletný káder nového trénera Pavla Staňa.Najväčšia zmena v tíme nastala na trénerskom poste. Po odchode Jaroslava Kentoša k reprezentačnému výberu do 21 rokov prišiel k mužom Pavol Staňo, ktorý v klube pôsobil ako asistent a videoanalytik v projekte B+U19.prezradil tréner A-tímu MŠK. V novom prostredí sa neocitnú ani asistenti, kormidlo tímu bude popri Staňovi držať slovensko-talianske duo Mário Auxt a Attila Malfatti.doplnil Staňo. Pri tíme zostáva aj tréner brankárov Miroslav Seman a zvyšní členovia pôvodného realizačného tímu. Prípadné odchody zatiaľ nie sú na programe dňa, v kádri MŠK nepribudla ani žiadna nová tvár:dodal Staňo.Najväčší otáznik visel nad budúcnosťou Róberta Boženíka. Útočník MŠK sa po medializovaných problémoch objavil na prvom tréningu Staňovho tímu.reagoval na otázku o najbližších týždňoch slovenský reprezentant. Boženíka prekvapil odchod trénera Kentoša k reprezentácii do 21 rokov, na príchod Pavla Staňa k A-tímu reagoval rodák z Terchovej pozitívne:Prvý prípravný zápas čaká na Žilinčanov o týždeň, 14. januára proti Podbrezovej na domácom trávniku. Ani tentokrát nebude v príprave chýbať sústredenie v Spojených arabských emirátoch.uviedol Staňo.Ambíciou tímu do ďalšej časti sezóny je aj atraktívnejší herný prejav.povedal žilinský tréner, ktorý načrtol aj výsledkové ambície tímu, ktorému momentálne v tabuľke patrí druhé miesto tabuľky s 10-bodovou stratou na prvé miesto:MŠK sa v príprave stretne aj s majstrom Lotyšska či 4. tímom najvyššej súťaže v Kazachstane. Na sústredení čaká tím aj súper z Uzbekistanu či Malajzie. Generálku absolvujú "šošoni" doma proti poľskému GKS Tychy, prvý duel jarnej časti Fortuna ligy je na programe 16. februára, opäť doma, proti Zlatým Moravciam.