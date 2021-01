FORTUNA LIGA: Žilina predĺžila zmluvu Myslovičovi do konca júna 2023

Žilina 29. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub MŠK Žilina predĺžil zmluvu s Patrikom Myslovičom do 30. júna 2023. Pôvodný kontrakt platil 19-ročnému krídelníkovi do konca tohto kalendárneho roka.



"Som rád, že klub mi ponúkol predĺženie zmluvy ešte skôr, než som očakával. Kontrakt som mal platný ešte rok, preto som za novú zmluvu veľmi vďačný. Rokovania boli rýchle, z mojej strany to bolo jasné. Chcel som tu ostať, byť naďalej v Žiline, som za to rád. Zároveň som rád, že to klub vidí rovnako. Moje ambície sú vždy len tie najvyššie. Chcem hrať každý zápas, byť platným hráčom a pomáhať tímu k víťazstvám, dobrým výsledkom," uviedol na klubovom webe odchovanec Žiliny.