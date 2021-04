Fortuna ligu bude najbližšie tri roky vysielať skupina Markíza

Bratislava 15. apríla (TASR) - Novým strategickým partnerom Únie ligových klubov (ÚLK) na mediálnom trhu sa stala skupina Markíza, ktorá získala exkluzívne vysielacie práva na najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž Fortuna ligu na najbližšie tri sezóny (júl 2021 – jún 2024).



"Uzavretie strategického partnerstva je skvelou správou pre všetkých fanúšikov slovenského klubového futbalu. Markíza je spoľahlivým partnerom a veľmi sa tešíme na našu ďalšiu spoluprácu. Záujem o slovenský futbal bol eminentný a ja by som chcel poďakovať aj stále aktuálnym TV partnerom za spoluprácu v poslednom trojročnom cykle. Zmenou hracieho modelu, ale aj ďalšími krokmi, sme sa spoločne s klubmi vydali na správnu cestu a spolupráca s renomovaným partnerom, je toho potvrdením," uviedol v tlačovej správe prezident ÚLK Ivan Kozák.



Skupina Markíza so svojou streamovacou službou VOYO ponúkne fanúšikom všetkých 192 zápasov v sezóne. Zároveň dva vybrané zápasy ponúkne televízia DAJTO, resp. prémiové športové stanice Nova Sport. Všetky televízne priame prenosy budú snímané minimálne na deväť kamier a budú obohatené o sprievodné štúdiá s atraktívnymi hosťami, rozhovormi s hráčmi a analýzami.



"Sme radi, že vďaka spolupráci s Úniou ligových klubov máme príležitosť prispieť k rozvoju slovenského klubového futbalu vysielaním exkluzívnych priamych prenosov a rozsiahlym redakčným pokrytím," povedal generálny riaditeľ skupiny Matthias Settele.



"Ide o rekordné partnerstvo z pohľadu TV práv Fortuna ligy na území Slovenska a my si veľa sľubujeme od atraktívnej spolupráce s inovatívnou SVOD platformou VOYO dostupnou kdekoľvek. Budeme tak mať možnosť obsiahnuť skutočne široké publikum a posilniť neustále stúpajúci záujem o Fortuna ligu nielen na Slovensku, ale aj v Česku," doplnil výkonný riaditeľ ÚLK Marketing Michal Mertinyák.



Konkrétnosti ohľadne televíznych prenosov a detailné informácie o partnerstve uvedie ÚLK pred začiatkom nasledujúcej sezóny. Prebiehajúci ročník ostáva naďalej na obrazovkách RTVS a Orange Šport, živé online streamy zo všetkých zápasov si môžu fanúšikovia pozrieť na ifortuna.sk.