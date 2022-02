Fortunaligista ŠKF ORION TIP Sereď angažovala Luxemburčana Osmanoviča

Sereď 22. februára (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista ŠKF ORION TIP Sereď angažoval luxemburského reprezentanta do 21 rokov Edina Osmanoviča. Ľavonohý stopér naposledy pôsobil v luxemburskom klube FC Differdange 03.



S vedením ŠKF sa 20-ročný obranca dohodol na zmluve do konca aktuálnej sezóny s možnosťou opcie. Vo farbách FC Differdange 03 odohral celkovo 39 zápasov. Predtým pôsobil v klube FC Etzella Ettelbrück, z tímu do 17 rokov sa presunul do A-mužstva. Informoval oficiálny web ŠKF.