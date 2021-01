Fortunaligová Nitra angažovala Švajčiara Pagliucu a Nemca Käupera

Nitra 30. januára (TASR) - Do kádra fortunaligového FC Nitra pribudli švajčiarsky futbalový útočník Kilian Pagliuca a nemecký stredopoliar Ole Käuper. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Pagliuca má za sebou pôsobenie v B-mužstvách Lyonu a Zürichu, pôsobil aj v FC Wohlen či Hallescher FC. V ročníku 2019/2020 bol hráč treťoligového nemeckého klubu FC Carl Zeiss Jena. Švajčiarsko reprezentoval v mládežníckych kategóriách a v 37 zápasoch strelil 13 gólov. "Je to ofenzívny univerzál, fyzicky veľmi silný. Videli sme to aj v prípravnom zápase," uviedol zástupca nitrianskeho klubu Nick Schwarz.



Käuper prišiel do Nitry na polročné hosťovanie z Werderu Brémy. "Je to defenzívny stredopoliar, ktorý nám môže okamžite pomôcť. Videli sme to aj v prípravnom zápase, v ktorom asistoval pri vyrovnávajúcom góle," povedal Schwarz.