Foss podpísal trojročnú zmluvu s Ineosom, cieľom je účasť na OH 2024

Londýn 27. novembra (TASR) - Nórsky cyklista Tobias Foss prestúpil z holandského tímu Jumbo-Visma do britského Ineos Grenadiers, s ktorým podpísal trojročnú zmluvu. Cieľom pre 26-ročného Nóra je účasť na budúcoročných OH v Paríži.



Foss v roku 2023 nejazdil na žiadnej z Grand Tour. "Keď som mal 14 rokov a začal s cyklistikou, Edvald Boasson Hagen a tím Sky sa stali mojimi idolmi. To všetko spôsobilo, že Ineos sa stal mojím vysnívaným tímom. Tento faktor prispel k podpisu zmluvy, spolu s mojím presvedčením, že tento tím mi môže pomôcť v ďalšom priebehu kariéry," citoval Fossa portál cyclingnews.com.