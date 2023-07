Fotograf Papon sa ospravedlnil Pogačarovi za incident v 14. etape

Les Gets 16. júla (TASR) - Fotograf Bernard Papon sa ospravedlnil cyklistovi Tadejovi Pogačarovi za incident zo sobotňajšej 14. etapy Tour de France. Vodič jeho motorky zablokoval počas stúpania pretekára, ktorý sa pokúšal o únik v súboji so svojím najväčším rivalom a obhajcom Jonasom Vingegaardom.



"Nebudem vysvetľovať niečo nevysvetliteľné. Toto sa nemalo stať, mal som vodiča požiadať, aby sme odišli rýchlejšie a skôr," citovala Papona agentúra DPA. "Keď som videl Tadeja Pogačara zrýchľovať, okamžite som to povedal vodičovi. Nemal však kam ísť," dodal fotograf, ktorý dostal spolu s vodičom zákaz na nedeľňajšiu 15. etapu. Každý z nich dostal aj pokutu vo výške 500 švajčiarskych frankov.



Jazdec stajne SAE Team Emirates zostal na záverečnom kopci trasy sám s Vingegaardom. Slovinec na neho pred etapou strácal deväť sekúnd a v stúpaní sa dvakrát pokúsil odtrhnúť. V dlhom 11,6 km kopci so sklonom 8,5 percenta nastúpil Pogačar štyri kilometre pred vrcholom. Na svojho rivala si vypracoval šesťsekundový náskok, ale Dán sa nezlomil a onedlho išli obaja bok po boku. Pogačar vyskúšal aj druhý útok, no ten okamžite zastavila sprievodná motorka.



Vingegaard potom vyrazil tesne pred vrcholom a prišiel si pre osem bonusových sekúnd, Pogačar si ich pripísal päť. Líder SAE bol v cieli druhý za víťazným Carlosom Rodriguezom (Ineos), Vingegaard tretí, a po sobote tak stráca v celkovom poradí desať sekúnd.