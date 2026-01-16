< sekcia Šport
Fournierová Beaudryová a Cizeron viedli po rytmických tancoch
Slovensko v párových súťažiach zastúpenie nemá, približne od 19.00 SEČ však boli na programe voľné jazdy žien s Vanesou Šelmekovou.
Sheffield 16. januára (TASR) - Francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron viedli súťaž tanečných párov po rytmických tancoch na majstrovstvách Európy v anglickom Sheffielde. V piatok si od rozhodcov vyslúžili najvyššiu známku 86,93 bodu.
Olympijský šampión z Pekingu a päťnásobný majster sveta i Európy Cizeron jazdí s Fournierovou Beaudryovou necelý rok, v decembri 2024 totiž ukončila kariéru jeho dovtedajšia partnerka Gabriella Papadakisová. Francúzska dvojica viedla pred domácim duom Lilah Fearová, Lewis Gibson, ktoré obhajuje bronz. Úradujúci trojnásobní európski šampióni Charlene Guignardová a Marco Fabbri z Talianska boli tretí.
ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde
tance na ľade - rytmické tance: 1. Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron (Fr.) 86,93 bodu, 2. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V.Brit.) 85,47, 3. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 84,48, 4. Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius (Lit.) 83,08, 5. Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud (Fr.) 82,38, 6. Diana Davisová, Gleb Smolkin (Gruz.) 78,67
