Fowler zažiaril vo Winter Classic dvoma gólmi v 1000. zápase

Chicago 1. januára (TASR) - Americký hokejový útočník Cam Fowler zažiaril dvoma gólmi vo svojom 1000. zápase v základnej časti NHL, ktorý sa konal pod holým nebom v Chicagu. V dueli Winter Classic pomohol tímu St. Louis Blues k triumfu 6:2, čím zvýraznil úspešné obdobie, ktoré zažíva po nedávnej výmene z Anaheimu.



"Od tohto špeciálneho zápasu som nemohol čakať viac," citoval Fowlera web nhl.com. Fowler bol v jubilejnom zápase druhý najvyťaženejší hráč po spoluhráčovi z obrany Coltonovi Paraykovi. Prvýkrát v sezóne strelil dva góly v jednom zápase a druhýkrát za uplynulé tri zápasy zažil zápas s dvoma bodmi. "Bol to úžasný večer pre všetkých a mimoriadne príjemný aj vďaka tomu, že sme zvíťazili. To je vždy prvoradé," konštatoval obranca, ktorý pôsobil v organizácii Anaheimu od draftu v roku 2010 až do nedávneho trejdu. Od decembrového príchodu k Blues odohral 9 zápasov, v ktorých nazbieral 7 bodov (3+4) a k tomu šesť plusových v hodnotení +/-. Táto štatistika je v ostrom kontraste s bilanciou, ktorú mal od úvodu sezóny v Anaheime - 17 zápasov, 0 gólov, 4 asistencie, 7 mínusiek.



Zaujímavosťou je, že Fowlerovu tisícku si pripomenuli aj jeho bývalí spoluhráči z Anaheimu. Na zápas proti New Jersey (3:2) prišli v špeciálych tričkách s číslom 1000 a s odkazom na Fowlerov dlhodobý vzťah k neziskovej organizácii, ktorá sa venuje podpore detí s rakovinou a ich rodín.



Fowler nastúpil za Anaheim v 15 sezónach, no prvý štvorciferný zápas už absolvoval v novom drese. Stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý odohral 1000. zápas pod holým nebom. Počas pôsobenia v drese "káčerov" sa stal jedným z obľúbencov fanúšikov. Tí oceňovali jeho ústretovosť, keď v podpriemernom tíme zotrval aj napriek viacerým možnostiam odísť. Po dohode s generálnym manažérom Patom Verbeekom upustil od klauzuly o nevymeniteľnosti a dal mu zelenú k rokovaniam s inými klubmi. Stalo sa tak napriek tomu, že Fowler očakáva s partnerkou Jasmine narodenie druhého potomka. "Krátko po výmene mi povedala, že ak stihnem už prvý zápas proti Dallasu a všetko pôjde podľa plánu, tak tisícku oslávim práve na Winter Classic. Našťastie to vyšlo," povedal pre nhl.com.