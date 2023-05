Fox, Karlsson a Makar sú finalisti na zisk Norrisovej trofeje

New York 5. mája (TASR) - Adam Fox, Erik Karlsson a Cale Makar sa dostali do záverečnej nominácie na zisk Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu hokejovej NHL. Držiteľov ocenení vyhlásia 26. júna v Nashville.



Fox bol ôsmy najproduktívnejší obranca základnej časti, keď v 82 zápasoch za New York Rangers nazbieral 72 bodov (12+60). Bol siedmy v počte presilovkových bodov (29) a s piatimi víťaznými gólmi sa delil o štvrté miesto. Dvadsaťpäťročný Fox bol tretí najproduktívnejší hráč Rangers a s priemerom 24:23 minúty bol najvyťaženejší "jazdec". Víťaz Norrisovej trofeje z roku 2021 pomohol Rangers k tretiemu miestu v Metropolitnej divízii a postupu do play off.



Karlsson odohral v drese San Jose skvelú sezónu, hoci jeho tím do bojov o Stanleyho pohár nepostúpil. Dvojnásobný víťaz Norrisovej trofeje (2012, 2015) a päťnásobný finalista sa stal len šiestym obrancom v histórii NHL, ktorý dosiahol métu 100 bodov. Švédsky bek ich nazbieral celkovo 101 (25+76) v 82 zápasoch. Naposledy získal sto bodov medzi obrancami Brian Leetch v sezóne 1991/92. Karlsson vytvoril klubový rekord Sharks, keď bodoval v 14 dueloch za sebou, 1. novembra zaznamenal proti Anaheimu Ducks svoj prvý hetrik.



Makar odohral za Colorado len 60 duelov, ale nazbieral v nich 66 bodov (17+49) a s priemerom 1,10 bodu na zápas bol medzi obrancami druhý za Karlssonom (1,23). S priemerným časom na ľade 26:23 sa stal prvým hráčom Avalanche, ktorý ovládol štatistiku celej NHL. So šiestimi víťaznými gólmi sa medzi obrancami delil s Joshom Morrisseym (Winnipeg Jets) o druhé miesto. Vo svojom 195. stretnutí sa dostal na métu 200 bodov a vytvoril tak nový rekord NHL medzi obrancami. Prekonal zápis člena Siene slávy Sergeja Zubova, ktorý na to potreboval 207 zápasov. Makar získal Norrisovu trofej minulý rok, naposledy obhájil prvenstvo v tejto ankete Nicklas Lidström, ktorý ako hráč Detroitu Red Wings triumfoval trikrát za sebou 2006-2008.