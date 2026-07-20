< sekcia Šport
Foxová vyhrala individuálne preteky kajak krosu, Stanovská 9.
Z trojice Sloveniek sa najvyššie umiestnila Soňa Stanovská, ktorá skončila deviata s mankom 1,85 s.
Autor TASR
Oklahoma City 20. júla (TASR) - Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová triumfovala na MS v americkom Oklahoma City v pondelňajších individuálnych pretekoch kajak krosu. Trať zvládla za 51,05 sekundy a zvíťazila tesne o tri stotiny pred Češkou Kateřinou Bekovou. Bronz získala Britka Lois Leaverová (+0,12). Z trojice Sloveniek sa najvyššie umiestnila Soňa Stanovská, ktorá skončila deviata s mankom 1,85 s.
Okrem nej postúpili z časovky do rozjázd klasického kontaktného kajak krosu (v sobotu 25. júla o 17.05 SELČ) aj Eliška Mintálová a Zuzana Paňková. Mintálová obsadila 18. priečku (+3,73), Paňková 21. (+4,12).
Okrem nej postúpili z časovky do rozjázd klasického kontaktného kajak krosu (v sobotu 25. júla o 17.05 SELČ) aj Eliška Mintálová a Zuzana Paňková. Mintálová obsadila 18. priečku (+3,73), Paňková 21. (+4,12).
MS vo vodnom slalome v Oklahoma City
kajak kros - časovka ženy: 1. Jessica Foxová (Austr.) 51,05 s, 2. Kateřina Beková (ČR) +0,03, 3. Lois Leaverová (V.Brit.) +0,12, ... 9. Soňa STANOVSKÁ +1,85, 18. Eliška MINTÁLOVÁ +3,73, 21. Zuzana PAŇKOVÁ (všetky SR) +4,12
kajak kros - časovka ženy: 1. Jessica Foxová (Austr.) 51,05 s, 2. Kateřina Beková (ČR) +0,03, 3. Lois Leaverová (V.Brit.) +0,12, ... 9. Soňa STANOVSKÁ +1,85, 18. Eliška MINTÁLOVÁ +3,73, 21. Zuzana PAŇKOVÁ (všetky SR) +4,12