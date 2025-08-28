Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Šport

Foxovej vyoperovali nádor na obličke, v sezóne sa už nepredstaví

.
Na snímke Jessica Foxová. Foto: TASR/AP

Foxová je prvá žena, ktorá získala tri zlaté olympijské medaily a zároveň najúspešnejšia vodná slalomárka histórie so šiestimi olympijskými medailami.

Autor TASR
Sydney 28. augusta (TASR) — Trojnásobná olympijská víťazka vo vodnom slalome Jessica Foxová podstúpila operáciu a tento rok nebude súťažiť na zostávajúcich pretekoch Svetového pohára v K1 a C1. Tridsaťjedenročnej Austrálčanke odstránili nádor z ľavej obličky.

Foxová je prvá žena, ktorá získala tri zlaté olympijské medaily a zároveň najúspešnejšia vodná slalomárka histórie so šiestimi olympijskými medailami. „Minulé týždne to bol poriadny chaos, ale som v poriadku. Mám len pár nových jaziev a trochu menšiu obličku,“ povedala Austrálčanka, ktorá získala zlaté medaily v pretekoch K1 a C1 na OH v Paríži v roku 2024 a v C1 na predchádzajúcich OH v Tokiu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb