Foxovej vyoperovali nádor na obličke, v sezóne sa už nepredstaví
Foxová je prvá žena, ktorá získala tri zlaté olympijské medaily a zároveň najúspešnejšia vodná slalomárka histórie so šiestimi olympijskými medailami.
Autor TASR
Sydney 28. augusta (TASR) — Trojnásobná olympijská víťazka vo vodnom slalome Jessica Foxová podstúpila operáciu a tento rok nebude súťažiť na zostávajúcich pretekoch Svetového pohára v K1 a C1. Tridsaťjedenročnej Austrálčanke odstránili nádor z ľavej obličky.
Foxová je prvá žena, ktorá získala tri zlaté olympijské medaily a zároveň najúspešnejšia vodná slalomárka histórie so šiestimi olympijskými medailami. „Minulé týždne to bol poriadny chaos, ale som v poriadku. Mám len pár nových jaziev a trochu menšiu obličku,“ povedala Austrálčanka, ktorá získala zlaté medaily v pretekoch K1 a C1 na OH v Paríži v roku 2024 a v C1 na predchádzajúcich OH v Tokiu.
