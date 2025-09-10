< sekcia Šport
Franců neuspel v 1. kole olympijského luku s Japoncom Nakanišim
V rovnakej disciplíne sa vo vyraďovacej časti predstavia aj Denisa Baránková a Elena Bendíková. Vyraďovacia časť od 1. kola po semifinále je na programe vo štvrtok, zápasy o medaily v piatok.
Autor TASR
Kwang-džu 10. septembra (TASR) - Slovenský lukostrelec Ondrej Franců ukončil svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta v kórejskom Kwang-džu už v 1. kole disciplíny olympijský luk. Nad jeho sily bol Japonec Džunja Nakaniši, ktorý zvíťazil 7:1. Slovenský reprezentant tak v konečnom poradí obsadil 57. miesto.
MS v kórejskom Kwang-džu - olympijský luk, muži:
1. kolo: Džunja Nakaniši (Jap.) - Ondrej FRANCŮ (SR) 7:1
