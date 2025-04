Francisco nahradí Alguacila na poste hlavného trénera San Sebastianu

Barcelona 26. apríla (TASR) - Sergio Francisco v novej sezóne nahradí Imanola Alguacila na poste hlavného trénera futbalistov Realu Sociedad San Sebastian. Uviedlo to vedenie klubu španielskej La Ligy. Alguacilovi 30. júna vyprší platný kontrakt.



V roku 2020 priviedol Baskov k triumfu v Španielskom pohári a vlani sa mu podarilo postúpiť so San Sebastianom do osemfinále Ligy majstrov. V tejto sezóne Real Sociedad zaostáva za očakávaniami, v priebežnej tabuľke figuruje na 10. mieste.