Francúz A. Sako posilnil Tatran Prešov, má nahradiť Rábeka

Prešov 25. júla (TASR) - Francúz Adama Sako je novou posilou hádzanárov Tatrana Prešov. V tíme slovenského vicemajstra má vyriešiť obsadenie postu ľavej spojky po odchode dlhoročného kapitána Olivera Rábeka. Naposledy pôsobil v Španielsku. Klub podpísal s hráčom ročnú zmluvu do 30. júna 2024.



Sako je 28-ročný bývalý juniorský majster sveta. Po Titouanovi Afanou Gatinovi a francúzskom pivotovi s balkánskymi rodičmi Ognjenovi Djeričovi bude tretí hráč z krajiny galského kohúta v zelenobielom drese Tatrana. Najdlhšiu časť svojej kariéry strávil v tíme Tremblay, kde pôsobil päť sezón. Na dva roky sa potom presunul do ďalšieho prvoligového francúzskeho tímu US Ivry. Odtiaľ jeho hádzanárske kroky viedli do kádra Bagnols a uplynulú sezónu strávil v španielskom klube Balonmano Burgos.



Okrem klasickej hádzanej sa Sako venuje aj plážovej. Je reprezentant Francúzska a svoju krajinu zastupoval aj na európskych šampionátoch. V roku 2015 získal v klasickej hádzanej s mládežníckou reprezentáciou Francúzska U20 na šampionáte v Brazílii titul juniorského majstra sveta. "Tatran Prešov viedol rokovania s viacerými hráčmi, ktorí by mali nahradiť Olivera Rábeka na poste ľavej spojky. Nakoniec voľba padla na hráča so skúsenosťami z najvyššej francúzskej súťaže, ktorého meno je Adama Sako. Myslíme si, že bude veľmi dobrou posilou pre Tatran Prešov a pomôže tímu nielen v slovenskej lige, ale aj európskych súťažiach dostať sa čo najďalej,“ uviedol pre klubový web generálny manažér Tatrana Marián Magdoško.