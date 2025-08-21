< sekcia Šport
Francúz Bonnamour dostal štvorročný dištanc pre podozrenie z dopingu
Autor TASR
Paríž 21. augusta (TASR) - Francúzsky cyklista Franck Bonnamour dostal štvorročný zákaz činnosti pre podozrenia z užívania krvného dopingu. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) uviedla, že zákaz činnosti mu vyprší vo februári 2028. Tridsaťročný jazdec už počas vyšetrovania oznámil koniec kariéry.
Vrcholom Bonnamourovej kariéry boli preteky Tour de France 2021, na ktorých získal ocenenie pre najbojovnejšieho jazdca. UCI uviedla, že jeho biologický pas, ktorý sa dá použiť na odhalenie príznakov dopingu, vykazoval v roku 2022 abnormálne hodnoty.
