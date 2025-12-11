Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Šport

Francúz Folliot dostal trest na 20 rokov a pokutu 70.000 dolárov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Folliot poprel 30 obvinení týkajúcich sa jedenástich tenisových zápasov medzi rokmi 2022 a 2024, z ktorých hral vo ôsmich. Informovala agentúra AP.

Autor TASR
Londýn 11. decembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) vo štvrtok potrestala Francúza Quentina Folliota zákazom činnosti na 20 rokov a pokutou 70.000 dolárov za ovplyvňovanie zápasov.

ITIA uviedla, že Folliot musí zaplatiť aj „korupčné platby“ v hodnote 44.000 dolárov za 27 porušení tenisového protikorupčného programu. Jeho zákaz vyprší v máji 2044, keďže od mája 2024 bol podmienečne potrestaný. Počas vyšetrovania zistili, že dvadsaťšesťročný Folliot bol ústrednou postavou v sieti hráčov pôsobiacich v mene syndikátu ovplyvňujúceho zápasy. ITIA už predtým potrestala Jaimeeho Floyda-Angeleho, Paula Valsecchiho, Luca Fombu, Lucasa Bouqueta a Enza Rimoliho.

Folliot poprel 30 obvinení týkajúcich sa jedenástich tenisových zápasov medzi rokmi 2022 a 2024, z ktorých hral vo ôsmich. Informovala agentúra AP.
.

Neprehliadnite

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti