Medvedev skončil už v prvom kole, ďalej ide Tsitsipas
Autor TASR,aktualizované
Paríž 26. mája (TASR) - Francúzsky tenista Moise Kouame si zahrá v druhom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Pred domácim publikom zvíťazil ako držiteľ voľnej karty nad Chorvátom Marinom Čiličom 7:6 (4), 6:2 a 6:1. Sedemnásťročný hráč sa stal od roku 1991 najmladším víťazom zápasu na tomto podujatí v mužskej dvojhre.
Po päťsetovom súboji sa prekvapujúco v úvodnom kole lúči s turnajom Rus Daniil Medvedev, keď nestačil na nenasadeného Austrálčana Adama Waltona 2:6, 6:1, 1:6, 6:1 a 4:6. „Som skutočne unavený. Bol to taký hore-dole zápas. Mal som dobrý štart, ale teší ma vynaložená snaha v rozhodujúcom sete. Vedel som, že za stavu 1:3, ak by ma brejkol, tak by to bolo veľmi ťažké. Musel som zabojovať, aby som mal šancu. Som rád, že to vyšlo,“ vyjadril sa Walton v pozápasovom rozhovore priamo na kurte. Naďalej tak platí, že bývalá svetová jednotka nevyhrala na parížskej antuke päťsetový duel a už siedmykrát sa lúčila s turnajom v prvom kole.
Prvé kolo bolo stopkou aj pre nasadenú dvadsiatku Camerona Norrieho, duel s Paraguajčanom Adolfom Danielom Vallejom musel skrečovať v druhom sete za stavu 6:7 (7) a 0:2 pre problémy s dýchaním. Navyše už pred turnajom mal starosti v oblasti rebier.
Deviaty nasadený Kazach Alexander Bublik nepotvrdil pozíciu favorita na Nemca Jana-Lennarda Struffa nestačil v štyroch setoch - 5:7, 7:6 (6), 4:6 a 5:7. „Som šťastný, bol to náročný zápas v ťažkých podmienkach. Bolo tu skutočne teplo. Dôležité bolo zachovať pokoj vo výmenách, k tomu sa pridala skvelá podpora od divákov,“ zhodnotil Struff po víťazstve nad Bublikom.
muži - dvojhra - 1. kolo:
Jaime Faria (Portug.) - Denis Shapovalov (Kan.) 6:4, 7:5, 6:4, Jan-Lennard Struff (Nem.) - Alexander Bublik (Kaz.-9) 7:5, 6:7 (6), 6:4, 7:5, Vít Kopřiva (ČR) - Corentin Moutet (Fr.-30) 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3, Martin Landaluce (Šp.) - Juan Carlos Prado Angelo (Bol.) 6:3, 4:6, 6:2, 6:7 (3), 6:4, Roman Andres Burruchaga (Arg.) - Sebastian Baez (Arg.) 2:6, 7:5, 6:2, 2:0 - skreč, Learner Tien (USA-18) - Cristian Garin (Čile) 6:0, 2:6, 6:0, 6:2, Valentin Vacherot (Mon.-19) - Thomas Faurel (Fr.) 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (6), Matteo Arnaldi (Tal.) - Tallon Griekspoor (Hol.-29) 6:7 (9), 6:3, 7:6 (6), 6:3, Facundo Diaz Acosta (Arg.) - Č'-čen Čang (Čína) 6:1, 6:4, 6:3, Adolfo Daniel Vallejo (Par.) - Cameron Norrie (V.Brit-20) 7:6 (7), 2:0 - skreč, Alejandro Tabilo (Čile) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 6:1, 6:3, 6:4, Moise Kouame (Fr.) - Marin Čilič (Chor.) 7:6 (4), 6:2, 6:1, Zachary Svajda (USA) - Alexei Popyrin (Austr.) 3:6, 6:3, 7:6 (3), 7:5, Adam Walton (Aust.) - Daniil Medvedev (Rus.-6) 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4, Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Alexandre Müller (Fr.) 6:2, 3:0 - skreč
2. kolo
Alex de Minaur (Aust.-7) - Alexander Blockx (Belg.) bez boja
