Francúz Lacazette sa vrátil z Arsenalu do Lyonu

Lyon 9. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Alexandre Lacazette sa po piatich rokoch vrátil z Arsenalu Londýn do Olympique Lyon. Tridsaťjedenročný útočník absolvoval v stredu vo svojom materskom klube úspešnú lekársku prehliadku a následne podpísal trojročný kontrakt.



Lacazette hral za Lyon od svojich 12-tich rokov, v A-tíme pôsobil osem sezón. Z Olympique odišiel v roku 2017 do Arsenalu za vtedy rekordnú klubovú prestupovú čiastku 60 miliónov eur. V drese "Gunners" nastrieľal celkovo 71 gólov v 206 zápasoch. V anglickej Premier League skóroval hneď pri svojom debute, 94 sekúnd od úvodného výkopu. Vo dvoch sezónach za sebou bol najlepší strelec Arsenalu, v závere minulého ročníka však prišiel o miesto v základnej zostave, keď ho z nej vytlačil Eddie Nketiah. Na konte má aj 16 štartov a tri góly za národný tím.



"Návrat Lacazettea bol niekoľko mesiacov našou prioritou. Jeho príchod by mal dodať mužstvu novú dynamiku," uviedlo vedenie Olympique na klubovom webe.



Lyon je sedemnásobný francúzsky šampión, naposledy však získal domáci titul ešte v roku 2008. V uplynulej sezóne Ligue 1 obsadil ôsme miesto. Informácie priniesli agentúry AFP a AP.