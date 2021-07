Francúz Lavillenie si pred olympiádou poranil členok

Paríž 11. júla (TASR) - Skokan o žrdi Renaud Lavillenie si necelé dva týždne pred začiatkom OH 2020 na tréningu pred súťažou v severnom Francúzsku poranil členok.



Lekárske vyšetrenie zlatého medailistu z OH 2012 a držiteľa striebra z OH 2016 potvrdilo vyvrtnutie ľavého členka.



"Nie práve ideálny scenár na poslednej súťaži pred olympiádou," cituje agentúra AFP slová 34-ročného Francúza. "Odchádzam z kliniky s povzbudivým verdiktom – žiadna zlomenina. Odpočítavanie začína," dodal Lavillenie.