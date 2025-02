Francúz Luka Karabatič ukončil reprezentačnú kariéru

Paríž 25. februára (TASR) - Francúzsky hádzanár Luka Karabatič ukončil reprezentačnú kariéru. Dvojnásobný majster sveta a olympijský šampión to oznámil prostredníctvom sociálnych sietí.



Tridsaťšesťročný kapitán klubu PSG Handball odohral posledný veľký turnaj v drese "Les Bleus" na prelome januára a februára. Francúzskemu tímu pomohol na svetovom šampionáte k zisku bronzových medailí.



"Je to pre mňa veľmi emotívny moment. Po desiatich rokoch som sa rozhodol ukončiť moje pôsobenie vo francúzskom reprezentačnom tíme," citoval denník L´Equipe slová Luku Karabatiča, ktorý na OH 2021 v Tokiu získal olympijské zlato a v rokoch 2015 a 2017 bol majstrom sveta. Za národný tím odohral 172 zápasov. Vlani po olympiáde v Paríži sa rozlúčil s reprezentačným dresom jeho brat Nikola Karabatič.