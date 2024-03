Meillard vyhral prvýkrát v kariére slalom, Noel vypadol

Výsledky slalomu SP v Aspene:



1. Loic Meillard (Švajč.) 1:42,73 min, 2. Linus Strasser (Nem.) +0,89 s, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) +1,17, 4. Johannes Strolz +1,28, 5. Manuel Feller (obaja Rak.) +1,35, 6. Timon Haugan (Nór.) +1,53, 7. Dave Ryding +1,54, 8. Laurie Taylor (obaja V. Brit.) +1,61, 9. Steven Amiez (Fr.) +1,64, 10. Fabio Gstrein (Rak.) +1,73



celkové poradie SP (po 32 z 38 pretekov): 1. Marco Odermatt (Švajč.) 1902 b., 2. Feller 846, 3. Meillard 843, 4. Cyprien Sarrazin (Fr.) 684, 5. Kristoffersen 673, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 667



poradie v slalome (9 z 11): 1. Feller 635, 2. Strasser 466, 3. Meillard 359, 4. Clement Noel (Fr.) 352, 5. Haugan 350, 6. Kristoffersen 323

Aspen 3. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard triumfoval v nedeľňajšom slalome Svetového pohára v americkom Aspene. Pred druhým Linusom Strasserom z Nemecka mal náskok 89 stotín sekundy. Tretí skončil Nór Henrik Kristoffersen (+1,17). Víťaz prvého kola Francúz Clement Noel dostal špicar a preteky nedokončil. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Meillard dosiahol svoje tretie víťazstvo v pretekoch SP v kariére, prvé v prebiehajúcej sezóne a premiérové v slalome. "Bol to dlhý víkend, ale som veľmi šťastný, že som vyhral. Trocha dlhšie to trvalo, kým sa mi podarilo zvíťaziť v slalome. Teším sa, že to prišlo," povedal v prvej reakcii Švajčiar, ktorý predtým skončil druhý v oboch obrovských slalomoch v Aspene (piatok aj sobota).Vedúci muž priebežného poradia disciplíny a víťaz štyroch tohtosezónnych slalomov Manuel Feller skončil piaty. Rakúšanovi sa nepodarilo v nedeľu ešte získať malý glóbus, no má dva slalomy pred koncom sezóny na čele disciplíny náskok 169 bodov pred Strasserom.Nedeľňajší slalom odštartoval s hodinovým oneskorením. Jeho odklad spôsobilo silné sneženie počas noci. Noel viedol úvodnom kole, keď sa najlepšie vyrovnal s presadenými bránkami, vyšla mu hlavne záverečná časť. Priblížiť sa mu dokázal len Meillard, ktorý mal manko 27 stotín sekundy. Tretí bol Kristoffersen z Nórska (+1,07 s), ďalší strácali už viac ako sekundu. Feller bol až deviaty (+1,55 s).Počas druhého kola snežilo, čo sťažovalo lyžiarom situáciu na trati. Feller sa pustil agresívne, ale urobil niekoľko chýb a v cieli bol o sedem stotín za krajanom Johannesom Strolzom. Strasser útočil zo šiesteho miesta a po vydarenej druhej jazde sa dostal štvrtýkrát na pódium. Kristoffersen obhájil pozíciu z prvého kola. Meillard potvrdil formu a výrazne zdolal konkurenciu. Noel nenadviazal na predchádzajúce dve pódiové umiestnenia, keď vypadol pred druhým medzičasom pre špicar.