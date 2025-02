Francúz Noel viedol po 1. kole slalomu o 19 stotín pred Meillardom

Saalbach 16. februára (TASR) - Francúzsky lyžiar Clement Noel sa usadil na čele po 1. kole nedeľného slalomu na majstrovstvách sveta v Saalbachu. V rakúskom stredisku viedol s náskokom 19 stotín pred Švajčiarom Loicom Meillardom, za nimi nasledovali už s výraznejšími odstupmi Nóri Atle Lie McGrath (+0,64) a Timon Haugan (+0,70). Jediný slovenský zástupca Adam Nováček bol po prvom kole na 45. mieste (+5,92).



Noel odštartoval súťaž s jednotkou a zaznamenal čas 59,23 sekundy, ktorý už nikto z konkurentov neprekonal. Olympijský šampión z Pekingu 2022 a víťaz štyroch tohtosezónnych slalomov vo Svetovom pohári predviedol plynulú jazdu, každý oblúk mal čistý a úplne sa vyhol chybám. Priblížiť sa mu dokázal len Meillard, nebyť menších zaváhaní v strmine mohol ísť aj do čela. Okrem McGratha a Haugana sa do jednej sekundy sa zmestil ešte Linus Strasser (+0,77), Nemec šiel dynamicky, zvolil krátku stopu a mal výborné prvé dva medzičasy. V strmine, kde bolo potrebné jazdiť precíznejšie, však nabral stratu. Obhajca titulu spred dvoch rokov a líder klasifikácie slalomu vo SP Henrik Kristoffersen nezvolil na tomto type snehu a na trati so zatvorenými bránami správnu taktiku, Nór zaostal za Noelom až o 1,59 sekundy. Nedarilo sa ani domácim Rakúšanom, najlepší z nich bol po prvom kole Manuel Feller na šiestej priečke (+1,28).



Druhé kolo slalomu bolo na programe o 13.15 h.