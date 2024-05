Francúzi padli s Nemeckom, Nemci najhoršie tretí v skupine

B-skupina MS:



Francúzsko - Nemecko 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)



Góly: 17. Claireaux (Addamo, Perret), 22. Rech (Boudon, Chakiachvili), 27. Treille (T. Bozon, Guebey) - 20. Michaelis (Kahun, Ehliz), 26. Kälble (Stachowiak, Peterka), 32. Stachowiak (Reichel), 32. Kastner (Michaelis, Szuber), 42. Stachowiak, 45. Reichel (Sturm, Pföderl). Rozhodcovia: Ch. Holm (Švéd.), HRONSKÝ (SR) – Hynek (ČR), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 8:2 na 2 min, navyše: Tiffels (Nem.) 5+DKZ za narazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9109 divákov.



Francúzsko: Papillon (45. Junca) – Guebey, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry – K. Bozon, Bellemare, Treille – Bertrand, Boudon, Rech – Claireaux, Addamo, Perret – Dair, Colomban, T. Bozon – Bruche



Nemecko: Grubauer – Wissmann, J. Müller, Szuber, M. Müller, Wagner, Kälble, Fohrler, Ugbekile – Peterka, Stachowiak, Reichel – Kahun, Sturm, Tiffels – Pföderl, Michaelis, Ehliz – Ehl, Kastner, Tuomie

tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 6 6 0 0 0 29:8 18*



2. Nemecko 7 5 0 0 2 34:24 15*



3. USA 6 4 0 1 1 31:13 13*



4. SLOVENSKO 6 3 1 1 1 25:17 12



---------------------------------



5. Lotyšsko 6 1 3 0 2 16:23 9



6. Kazachstan 7 2 0 0 5 12:31 6



7. Francúzsko 7 1 0 1 5 13:26 4



---------------------------------



8. Poľsko 7 0 0 1 6 11:29 1**







* istý postup do štvrťfinále



** - istý zostup do A-skupiny I. divízie







/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/

Ostrava 21. mája (TASR) - Nemeckí hokejisti zvíťazili v utorok vo vyvrcholení základnej fázy MS nad Francúzskom 6:3. V ostravskej B-skupine sa posunuli so ziskom 15 bodov na druhú priečku a v tabuľke ich môžu predstihnúť už iba hráči USA, ktorých v utorok čakal duel s Lotyšskom (16.20 h).Američanom stačí získať proti Lotyšom dva body, aby si zabezpečili postup z druhého miesta. Lotyšsko potrebovalo získať plný počet bodov, aby si udržalo šancu na postup, a tak tento duel priťahoval aj pozornosť slovenského výberu. Mužstvo Craiga Ramsayho čakal od 20.20 h súboj už s istým víťazom "béčka" Švédskom a Slovákom stačil bod na zaistenie postupu zo štvrtej priečky. Francúzi nazbierali na turnaji štyri body a obsadili predposlednú siedmu pozíciu.Prvýkrát sa skóre zmenilo v 17. minúte, keď peknú prihrávku Addama zužitkoval nekompromisne Claireaux a poslal Francúzov do vedenia. To však trvalo iba necelé dve minúty a ešte pred prestávkou dokázal vyrovnať Michaelis. Prostredná časť hry patrila Nemcom, súpera výrazne prestrieľali v pomere 20:5, no napriek tomu doťahovali dvakrát nepriaznivý stav 1:2 aj 2:3. V polovici zápasu sa Nemci oklepali a nerozladil ich ani neuznaný vyrovnávajúci presný zásah Peterku. V 31. minúte sa presadil Stachowiak a favorita poslal do vedenia už o 22 sekúnd neskôr prvýkrát v stretnutí Kastner. Nemci ešte v treťom dejstve pridali ďalšie dva góly, ktoré strelili Stachowiak a Reichel.