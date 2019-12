Francúz Rabiot bol najhorší letný nákup v Serii A, tvrdí Sportmediaset

Turín 30. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Adrien Rabiot je podľa talianskeho portálu Sportmediaset najväčším sklamaním v Serii A spomedzi letných prestupov. Talianske médium pripomína, že 24-ročný súčasný hráč turínskeho Juventusu prišiel pred sezónou do tímu úradujúceho talianskeho šampióna ako voľný hráč, no so sedemmiliónovým ročným platom je piatym najdrahším hráčom "Bianconeri".



Negatívne hodnotenie prišlo i napriek tomu, že si francúzsky reprezentant získal po neľahkých začiatkoch v metropole Piemontu dôveru trénera Maurizia Sarriho, ktorý využíva Rabiotovu schopnosť hrať na oboch stranách záložnej formácie.



Sportmediaset okrem Rabiota udáva aj ďalších päť najväčších sklamaní medzi letnými nákupmi v najvyššej talianskej súťaži. Zaraďuje do tejto skupinky Chorvátov Anteho Rebiča (v AC Miláno na hosťovaní z Eintrachtu Frankfurt) a Nikolu Kaliniča (hosťovanie v AS Rím z Atletica Madrid), Čilana Alexisa Sancheza (v Interi Miláno na hosťovaní z Manchestru United), Mexičana Hirvinga Lopeza (SSC Neapol ho kúpil za 42 miliónov eur) a Taliana Simona Verdiho (v AC Turín na hosťovaní z SSC Neapol).