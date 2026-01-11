< sekcia Šport
Francúz Rassat vyhral slalom v Adelbodene
Rassat figuroval po úvodnom kole na štvrtom mieste. V druhom však predviedol najrýchlejšiu jazdu a vyšvihol sa na najvyšší stupienok.
Adelboden 11. januára (TASR) - Francúzsky lyžiar Paco Rassat sa stal víťazom slalomu Svetového pohára v Adelbodene. Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 18 stotín Nóra Atleho Lieho McGratha. Tretí skončil so stratou 20 stotín po 1. kole vedúci McGrathov krajan Henrik Kristoffersen.
Rassat figuroval po úvodnom kole na štvrtom mieste. V druhom však predviedol najrýchlejšiu jazdu a vyšvihol sa na najvyšší stupienok. V Adelbodene slávil druhý triumf v prestížnom seriáli, vlani v novembri nenašiel premožiteľa v slalome v rakúskom Gurgli. Vedenie v celkovom poradí SP si udržal Švajčiar Marco Odermatt.
Rassat sa vďaka zisku 100 bodov zároveň dostal na čelo priebežnej klasifikácie slalomu pred Timona Haugana, Nór nedokončil 1. kola. Druhý je so stratou 26 bodov Rassatov krajan a úradujúci olympijský šampión Clement Noel, ktorý v stredu vyhral nočný slalom v talianskej Madonne di Campiglio. V Adelbodene skončil ôsmy.
Výsledky slalomu SP mužov v Adelbodene:
1. Paco Rassat (Fr.) 1:51,22 min, 2. Atle Lie McGrath (Nór.) +0,18 s, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,20, 4. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) +0,36, 5. Manuel Feller (Rak.) +0,38, 6. Eduard Hallberg (Fín.) +0,65, 7. Steven Amiez (Fr.) +0,69, 8. Clement Noel (Fr.) +0,70, 9. Tanguy Nef (Švajč.) +0,70, 10. Armand Marchant (Belg.) +0,72
Celkové poradie SP (po 19 z 38 súťaží):
1. Marco Odermatt (Švajč.) 955 bodov, 2. Braathen 538, 3. McGrath 478, 4. Marco Schwarz (Rak.) 466, 5. Kristoffersen 456, 6. Timon Haugan (Nór.) 450
Poradie v slalome (po 6 z 11 súťažiach):
1. Rassat 340 bodov, 2. Noel 314, 3. Haugan 285, 4. McGrath 272, 5. Braathen 271, 6. Hallberg 234
