Francúz Sako sa upísal hádzanárom Prešov na ďalšie dve sezóny

Prešov 8. decembra (TASR) - Hádzanársky klub Tatran Prešov sa dohodol na predĺžení zmluvy s francúzskym hádzanárom Adamom Sakom. Rekordnému slovenskému šampiónovi sa upísal na ďalšie dve sezóny. Pôvodne ročný kontrakt, podpísaný do konca tejto sezóny, tak bude mať po novom platnosť až do 30. júna 2026.



"Som nadšený a šťastný z podpisu nového kontraktu s Tatranom. Som spokojný s mojim účinkovaním tu, páči sa mi projekt, ktorý sa tu tvorí. Rokovania o podpise neboli dlhé, lebo napriek niektorým ponukám som tu chcel ostať. Bola to moja priorita, pretože tu v Tatrane mám dobrú príležitosť hrať európske súťaže. Cítim sa tu vskutku dobre a Tatran bola moja prvá voľba. Som rád, že tu budem pôsobiť ešte ďalšie dva roky,“ povedal Sako pre klubový web.



Bývalý juniorský majster sveta z roku 2015 reprezentoval krajinu galského kohúta aj na európskych šampionátoch v plážovej hádzanej. Na klubovej úrovni pôsobil vo francúzskych tímoch Tremblay, US Ivry, Bagnols a španielskom Balonmano Burgos, z ktorého pred touto sezónou prišiel do Prešova ako náhrada za odchádzajúceho dlhoročného kapitána Olivera Rábeka. Gólovo i herne pomohol v tejto sezóne tímu k postupu do osemfinále Európskeho pohára EHF a za svoje umenie ho naposledy odmenili ocenením Hráč mesiaca november v najvyššej domácej súťaži. "Cieľom je vyhrať domáci titul a aj Európsky pohár EHF, pokiaľ to bude možné. Páči sa mi život v Prešove. Nie je to Paríž, odkiaľ pochádzam, ale je tu veľmi pekne a ľudia sú tu dobrí. Som tu šťastný,“ zdôraznil 28-ročný Sako.



"Adama do Prešova prišiel pred sezónou v stave, v akom prišiel. Spočiatku sme s jeho výkonmi neboli veľmi spokojní. Ale každý, kto sleduje hádzanú musí vidieť, že sa rozbehol a dnes je jedným z kľúčových hráčov. Takého strelca, ktorý tak ľahko skáče a strieľa sme tu v Prešove ešte nemali. Aj preto sme ho oslovili s ponukou, či nechce pokračovať v klube aj po tejto sezóne, kedy mu mal končiť kontrakt. Aj napriek tomu, že jeho nemecký agent mal preňho niekoľko ponúk, aj z bundesligy, dlho sme ho presviedčať nemuseli. Aj s priateľkou sa rozhodli ostať tu a ja som veľmi rád, že tento hráč ostáva aj naďalej súčasťou Tatrana Prešov až do 30. júna 2026 a že svojimi výkonmi nám bude robiť aj naďalej radosť,“ uviedol k predĺženiu kontraktu majiteľ Tatrana Miloslav Chmeliar. Sako by podľa neho nemal ostať jediným hráčom s novou zmluvou a o predĺžení kontraktu má klub záujem rokovať aj s ďalšími hráčmi, ktorým končia zmluvy.